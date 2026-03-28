Викладача мобілізували попри право на відстрочку — суд пояснив: без заяви вона не діє

09:42, 28 березня 2026
Позивач працював педагогом і міг претендувати на відстрочку, однак не звернувся до ТЦК із заявою та був призваний під час мобілізації.
Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову особи, призваної під час мобілізації, яка оскаржувала свій призов на військову службу.

Суд дійшов висновку: навіть за наявності підстав для відстрочки вона не застосовується автоматично — право на відстрочку підлягає реалізації у встановленому порядку шляхом подання заяви та підтвердних документів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нереалізація цього права не дає підстав для задоволення позову про скасування наказу про призов.

Обставини справи №300/511/25

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати наказ ТЦК від 22 листопада 2024 року про його призов на військову службу під час мобілізації.

Свою позицію він обґрунтовував тим, що мав право на відстрочку відповідно до абзацу 3 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки працював педагогічним працівником закладу фахової передвищої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що матеріали справи не містять належних і допустимих доказів того, що під час проведення мобілізаційних процедур позивач подавав або намагався подати заяву про надання відстрочки разом із підтвердними документами.

Не погодившись із цим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій вказував, що необізнаність територіального центру комплектування та соціальної підтримки про наявність у нього права на відстрочку не спростовує факту існування такого права.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та детально роз’яснив порядок реалізації права на відстрочку.

Право на відстрочку підлягає реалізації

Суд зазначив, що закон передбачає право на відстрочку для педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Водночас таке право:

  • не застосовується автоматично;
  • реалізується шляхом подання особистої заяви встановленої форми;
  • потребує надання документів, що підтверджують підстави відстрочки;
  • оформлюється рішенням відповідної комісії при ТЦК та СП.

Обов’язок діяти покладається на військовозобов’язаного

Суд підкреслив, що військовозобов’язаний зобов’язаний:

  • повідомляти орган військового обліку про обставини, які дають право на відстрочку;
  • подати заяву встановленої форми;
  • надати підтвердні документи.

Лише після цього комісія розглядає подані матеріали та ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Відсутність заяви — ключова обставина

Суд встановив, що позивач посилався на наявність у нього права на відстрочку, однак:

  • не звертався до ТЦК та СП із заявою про її надання;
  • не надав доказів спроб реалізувати це право;
  • відповідні документи до уповноваженого органу не подавав.

Також відсутні докази подання заяви під час перебування у ТЦК.

Обставини мобілізації

Апеляційний суд зазначив, що позивач був доставлений до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних та проходження медичного огляду. При цьому матеріали справи не містять доказів примусу чи порушень під час цих процедур.

За результатами військово-лікарської комісії його визнано придатним до військової служби.

Після призову — інший правовий режим

Суд звернув увагу, що після набуття статусу військовослужбовця правовідносини щодо проходження військової служби, як правило, можуть бути припинені шляхом звільнення у порядку, визначеному законодавством, а не шляхом скасування наказу про призов.

Рішення суду

Суд апеляційної інстанції постановив:

  • апеляційну скаргу залишити без задоволення;
  • рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду — без змін.

Постанова набрала законної сили з дати її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

апеляція апеляційні суди ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військова служба

Судово-юридична газета

