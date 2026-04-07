Смена поставщика природного газа не прекращает обязанность предыдущего по выплате компенсации — позиция КАС ВС

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми отказано в удовлетворении иска ООО к НКРЭКУ об отмене распоряжения о выплате компенсации потребителям за несоблюдение минимальных стандартов качества поставки природного газа.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 460/26732/23 об обязанности газоснабжающей компании выплачивать компенсацию потребителям за нарушение стандартов качества обслуживания.

Спор возник в связи с решением регулятора, который обязал компанию компенсировать потребителям несвоевременный возврат переплат, несмотря на то, что на момент возникновения спора компания уже не осуществляла поставку газа этим потребителям.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным и отменить распоряжение НКРЭКУ от 18 октября 2023 года № 290-р, которым его обязали устранить нарушения Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, в частности путем выплаты компенсации 326 потребителям за несоблюдение минимальных стандартов качества обслуживания и поставки природного газа.

В кассационной жалобе истец также указал на отсутствие сформированного вывода Верховного Суда относительно применения норм права в подобных правоотношениях, что, по его мнению, является основанием для кассационного пересмотра в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 328 КАС Украины.

Также он отмечал, что переплаты были возвращены потребителям в полном объеме, а следовательно, по его мнению, отсутствуют негативные последствия для потребителей.

Дополнительно истец подчеркивал, что как предыдущий поставщик он не обязан осуществлять соответствующие выплаты, а компенсация может предоставляться исключительно по заявлению потребителя.

Спор возник в контексте массового перевода бытовых потребителей к другому поставщику в 2022 году, что, по утверждению истца, привело к значительному количеству обращений относительно возврата переплат и сделало невозможной их своевременную обработку в установленные сроки.

НКРЭКУ по результатам внеплановой проверки, оформленной актом от 22 сентября 2023 года № 396, установила нарушение истцом требований Лицензионных условий и Минимальных стандартов, в частности пунктов 3.2 и 3.4, которое заключалось в несвоевременном возврате переплат и неначислении компенсаций потребителям, что и стало основанием для принятия оспариваемого распоряжения.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Суды исходили из того, что нарушения истцом требований Лицензионных условий и Минимальных стандартов подтверждены надлежащими доказательствами, а распоряжение НКРЭКУ принято на основании, в пределах полномочий и способом, определенными законом.

Суды указали, что истец не предоставил надлежащих доказательств существования форс-мажорных обстоятельств, а общее письмо Торгово-промышленной палаты Украины не является надлежащим подтверждением форс-мажора в конкретных правоотношениях. Следовательно, основания для отмены распоряжения отсутствуют.

Позиции и выводы Верховного Суда

Суд кассационной инстанции отметил, что проверяет судебные решения в пределах доводов кассационной жалобы и установленных обстоятельств дела.

Коллегия судей исходила из того, что НКРЭКУ является уполномоченным органом государственного регулирования и контроля в сфере энергетики, который имеет право проводить проверки и применять санкции в случае выявления нарушений лицензионных условий. Оспариваемое распоряжение принято в пределах предоставленных полномочий и с соблюдением установленной законом процедуры.

Суд подтвердил, что в соответствии с пунктами 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 и 3.10 Минимальных стандартов качества обслуживания потребителей природного газа, а также положениями Законов Украины № 1540-VIII и № 329-VIII, эти стандарты являются обязательными для всех субъектов хозяйствования, имеющих действующую лицензию на поставку природного газа, независимо от факта осуществления поставки в конкретный период.

Статус предыдущего поставщика не освобождает такого субъекта от обязанности соблюдения этих стандартов, в том числе в части возврата переплаты, соблюдения сроков ее возврата и предоставления компенсации в случае их нарушения.

Суд отклонил доводы о том, что обязанность компенсации возникает исключительно у действующего поставщика, указав, что положения Минимальных стандартов прямо распространяют соответствующие обязанности и на предыдущих поставщиков.

Такой подход обусловлен публично-правовой природой обязанностей лицензиата в сфере энергетики и направлен на обеспечение эффективной защиты прав потребителей.

Также Суд пришел к выводу, что компенсация должна предоставляться поставщиком самостоятельно, без необходимости подачи потребителем заявления. Подача такого заявления является правом потребителя в случае невыполнения поставщиком своей обязанности, а не условием ее возникновения.

В случае прекращения договорных отношений компенсация должна осуществляться путем перечисления средств на банковский счет потребителя по имеющимся реквизитам.

Относительно доводов о противоречии норм права Суд отметил, что пункт 3.2 Минимальных стандартов и пункт 24 Правил поставки природного газа регулируют одно и то же правоотношение — возврат переплаты — и устанавливают одинаковый срок ее возврата (не более 5 рабочих дней). При этом Минимальные стандарты являются специальным нормативным актом, который детализирует обязанности поставщика и последствия их нарушения, тогда как Правила поставки имеют общий характер. Отсутствие прямого упоминания о предыдущем поставщике в Правилах не исключает соответствующей обязанности, прямо предусмотренной специальными нормами Минимальных стандартов.

Суд также отказал в передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку отсутствуют признаки исключительной правовой проблемы: нормы права являются четкими, согласованными и не допускают множественного толкования.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы не подтвердились, а судебные решения предыдущих инстанций приняты с правильным применением норм материального и процессуального права. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов — без изменений.

