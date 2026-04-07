Мужчина за границей не смог получить паспорт из-за отсутствия данных в реестре «Оберег» — вмешался суд

Суд подчеркнул: ссылка ТЦК на обязательную личную явку как единственное условие для внесения сведений в реестр «Оберег» является безосновательной.

Одесский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно невнесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Обериг») и пришел к выводу, что требование личной явки не может рассматриваться как безусловное и единственное основание для актуализации данных.

Обстоятельства дела №420/38061/25

Истец — военнообязанный гражданин Украины, находящийся за границей, — имел действующее временное удостоверение военнообязанного, выданное в 2019 году. После попытки сформировать электронный военно-учетный документ через приложение «Резерв+» он получил сообщение об отсутствии данных в реестре «Обериг» относительно его пребывания на воинском учете.

В сентябре 2025 года истец обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о внесении соответствующих сведений в реестр. К заявлению были приложены копии военно-учетного документа, паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и подтверждение из приложения «Резерв+».

В ответ ТЦК сообщил об отсутствии информации в реестре, уничтожении бумажных архивов и необходимости личной явки для внесения данных. Фактически это сделало невозможным для истца оформление заграничного паспорта, поскольку соответствующие услуги требовали наличия актуального электронного военно-учетного документа, сформированного через «Резерв+».

Позиции сторон

Истец настаивал, что реализовал свое право на обращение для актуализации данных, предусмотренное законодательством, а предоставленные документы являются достаточными для внесения сведений в реестр. По его мнению, требование личной явки не имеет нормативного основания и создает непропорциональные препятствия для реализации его прав.

Ответчик указывал, что сведения об истце отсутствуют в государственных реестрах, интегрированных через систему электронной взаимодейcтвия, а электронная идентификация не была осуществлена. При таких условиях, по его мнению, единственным предусмотренным порядком является личное прибытие в ТЦК в соответствии с Порядком организации и ведения воинского учета.

Оценка суда

Суд установил, что истец ранее состоял на воинском учете, а также подал надлежащие документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. Кроме того, в приложении «Резерв+» отображались данные истца, в частности фотография, что свидетельствует о наличии информации в государственных реестрах и возможности идентификации личности.

Суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования, имея в своем распоряжении необходимые данные и документы, не принял мер для их обработки и внесения в реестр, чем нарушил требования законодательства относительно полноты и актуальности учетной информации.

Отдельно суд отклонил доводы ответчика о невозможности внесения данных в связи с уничтожением бумажных архивов, указав, что предоставленный истцом военно-учетный документ является надлежащим первичным источником информации.

Важным элементом правовой позиции стало толкование требования относительно личной явки. Суд указал, что анализ законодательства, в частности Порядка №1487 и Порядка №559, не дает оснований считать личное присутствие безусловным и единственным условием для внесения в реестр сведений, которые уже подтверждены документально. Законодательство предусматривает возможность подачи заявлений и использования информационного взаимодействия между государственными реестрами для актуализации данных.

При таких обстоятельствах требование личного прибытия лица, находящегося за границей и объективно не имеющего возможности выполнить такое требование, признано не соответствующим принципу надлежащего управления и приводящим к непропорциональному ограничению прав.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск. Бездействие территориального центра комплектования относительно невнесения сведений в реестр «Обериг» признано противоправным.

Вместе с тем суд не обязал непосредственно внести данные в реестр, указав, что такие действия относятся к дискреционным полномочиям административного органа и предусматривают оценку представленных документов. Вместо этого ответчика обязано повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовой оценки, данной судом.

Кроме того, с ответчика взыскан судебный сбор и частично возмещены расходы на правовую помощь, размер которых суд уменьшил как несоразмерный сложности дела.

