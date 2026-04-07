Чоловік за кордоном не зміг отримати паспорт через відсутність даних в реєстрі «Оберіг» — втрутився суд

Суд наголосив: посилання ТЦК на обов'язкову особисту явку як єдину умову для внесення відомостей до реєстру «Оберіг» є безпідставним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг») та дійшов висновку, що вимога особистої явки не може розглядатися як безумовна та єдина підстава для актуалізації даних.

Обставини справи №420/38061/25

Позивач — військовозобов’язаний громадянин України, який перебуває за кордоном, — мав чинне тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, видане у 2019 році. Після спроби сформувати електронний військово-обліковий документ через застосунок «Резерв+» він отримав повідомлення про відсутність даних у реєстрі «Оберіг» щодо його перебування на військовому обліку.

У вересні 2025 року позивач звернувся до територіального центру комплектування із заявою про внесення відповідних відомостей до реєстру. До заяви було додано копії військово-облікового документа, паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та підтвердження з застосунку «Резерв+».

У відповідь ТЦК повідомив про відсутність інформації в реєстрі, знищення паперових архівів та необхідність особистої явки для внесення даних. Фактично це унеможливило для позивача оформлення закордонного паспорта, оскільки відповідні послуги вимагали наявності актуального електронного військово-облікового документа, сформованого через «Резерв+».

Позиції сторін

Позивач наполягав, що реалізував своє право на звернення для актуалізації даних, передбачене законодавством, а надані документи є достатніми для внесення відомостей до реєстру. На його думку, вимога особистої явки не має нормативного підґрунтя і створює непропорційні перешкоди для реалізації його прав.

Відповідач вказував, що відомості про позивача відсутні у державних реєстрах, інтегрованих через систему електронної взаємодії, а електронна ідентифікація не була здійснена. За таких умов, на його переконання, єдиним передбаченим порядком є особисте прибуття до ТЦК відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку.

Оцінка суду

Суд встановив, що позивач раніше перебував на військовому обліку, а також подав належні документи, які підтверджують відповідні обставини. Крім того, у застосунку «Резерв+» відображалися дані позивача, зокрема фотокартка, що свідчить про наявність інформації у державних реєстрах та можливість ідентифікації особи.

Суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування, маючи у своєму розпорядженні необхідні дані та документи, не вжив заходів для їх опрацювання та внесення до реєстру, чим порушив вимоги законодавства щодо повноти та актуальності облікової інформації.

Окремо суд відхилив аргументи відповідача про неможливість внесення даних у зв’язку зі знищенням паперових архівів, зазначивши, що наданий позивачем військово-обліковий документ є належним первинним джерелом інформації.

Важливим елементом правової позиції стало тлумачення вимоги щодо особистої явки. Суд зазначив, що аналіз законодавства, зокрема Порядку №1487 та Порядку №559, не дає підстав вважати особисту присутність безумовною та єдиною передумовою для внесення до реєстру відомостей, які вже підтверджені документально. Законодавство передбачає можливість подання заяв і використання інформаційної взаємодії між державними реєстрами для актуалізації даних.

За таких обставин вимога особистого прибуття особи, яка перебуває за кордоном і об’єктивно не може виконати таку вимогу, була визнана такою, що не відповідає принципу належного урядування та призводить до непропорційного обмеження прав.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов. Бездіяльність територіального центру комплектування щодо невнесення відомостей до реєстру «Оберіг» визнано протиправною.

Водночас суд не зобов’язав безпосередньо внести дані до реєстру, зазначивши, що такі дії належать до дискреційних повноважень адміністративного органу, які передбачають оцінку поданих документів. Натомість відповідача зобов’язано повторно розглянути заяву позивача з урахуванням правової оцінки, наданої судом.

Крім того, з відповідача стягнуто судовий збір та частково відшкодовано витрати на правничу допомогу, розмір яких суд зменшив як неспівмірний складності справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.