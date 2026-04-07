  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд признал незаконным отказ Пенсионного фонда Украины в выплате пособия на погребение: детали дела

20:46, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закарпатский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда и обязал выплатить внутри перемещенному лицу помощь на погребение пенсионерки.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский окружной административный суд пришёл к выводу о незаконности решения Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области и отменил отказ в предоставлении истице пособия на погребение умершей пенсионерки. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд установил, что на момент смерти пенсионерке была прекращена выплата пенсии в связи с её неполучением назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд, поэтому Пенсионный фонд Украины принял решение об отказе в выплате пособия на погребение.

Стороны признают тот факт, что при жизни пенсионерка состояла на учёте в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области и получала пенсию, назначенную в соответствии с законом.

Суд отметил, что согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в случае смерти пенсионера лицам, которые осуществили его погребение, выплачивается пособие на погребение пенсионера в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Факт приостановления выплаты пенсии никоим образом не лишает гражданина Украины статуса пенсионера. Даже при приостановлении начисления и выплаты пенсии он остаётся пенсионером с получением всех гарантий, предусмотренных Конституцией Украины и Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Суд указал, что согласно приведённым выше нормам законодательства выплата указанного пособия связана исключительно с фактом погребения пенсионера, право на неё имеет лицо, которое осуществило такое погребение.

Действующее законодательство не содержит никаких оговорок, ограничений или запретов относительно выплаты такого пособия лицам, которые осуществили погребение пенсионера, которому по тем или иным основаниям приостановлена выплата пенсии.

Поскольку истец обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате ей пособия на погребение, предоставив перечень необходимых документов, она выполнила все условия, определённые действующим законодательством. В связи с этим у ответчика не было никаких оснований для отказа в выплате ей такого пособия.

Решение вступило в законную силу после рассмотрения в апелляционной инстанции.

С текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по № 260/6683/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика Пенсионный фонд захоронение ВПЛ ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]