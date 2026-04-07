Суд признал незаконным отказ Пенсионного фонда Украины в выплате пособия на погребение: детали дела

Закарпатский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда и обязал выплатить внутри перемещенному лицу помощь на погребение пенсионерки.

Закарпатский окружной административный суд пришёл к выводу о незаконности решения Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области и отменил отказ в предоставлении истице пособия на погребение умершей пенсионерки. Об этом сообщили в суде.

Суд установил, что на момент смерти пенсионерке была прекращена выплата пенсии в связи с её неполучением назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд, поэтому Пенсионный фонд Украины принял решение об отказе в выплате пособия на погребение.

Стороны признают тот факт, что при жизни пенсионерка состояла на учёте в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области и получала пенсию, назначенную в соответствии с законом.

Суд отметил, что согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в случае смерти пенсионера лицам, которые осуществили его погребение, выплачивается пособие на погребение пенсионера в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Факт приостановления выплаты пенсии никоим образом не лишает гражданина Украины статуса пенсионера. Даже при приостановлении начисления и выплаты пенсии он остаётся пенсионером с получением всех гарантий, предусмотренных Конституцией Украины и Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Суд указал, что согласно приведённым выше нормам законодательства выплата указанного пособия связана исключительно с фактом погребения пенсионера, право на неё имеет лицо, которое осуществило такое погребение.

Действующее законодательство не содержит никаких оговорок, ограничений или запретов относительно выплаты такого пособия лицам, которые осуществили погребение пенсионера, которому по тем или иным основаниям приостановлена выплата пенсии.

Поскольку истец обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате ей пособия на погребение, предоставив перечень необходимых документов, она выполнила все условия, определённые действующим законодательством. В связи с этим у ответчика не было никаких оснований для отказа в выплате ей такого пособия.

Решение вступило в законную силу после рассмотрения в апелляционной инстанции.

С текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по № 260/6683/25.

