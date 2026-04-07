Суд визнав незаконною відмову ПФУ у виплаті допомоги на поховання: деталі справи

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову Пенсійного фонду та зобов’язав виплатити внутрішньо переміщеній особі допомогу на поховання пенсіонерки.

Закарпатський окружний адміністративний суд дійшов висновку про незаконність рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області та скасував відмову у наданні позивачці допомоги на поховання померлої пенсіонерки. Про це повідомили у суді.

Суд встановив, що на момент смерті пенсіонерці було припинено виплату пенсії у зв’язку з неотриманням нею призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд, тому Пенсійний фонду України прийняв рішення про відмову у виплаті допомоги на поховання.

Сторони визнають той факт, що за життя пенсіонерка перебувала на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області та отримувала пенсію, призначену відповідно до закону.

Суд зазначив, що відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Факт призупинення виплати пенсії жодним чином не позбавляє громадянина України статусу пенсіонера. Навіть при призупиненні нарахування та виплати пенсії він залишається пенсіонером з отриманням всіх гарантій, передбачених Конституцією України та Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Суд зауважив, що згідно з наведеними вище нормами законодавства виплата вказаної допомоги пов’язується лише з фактом поховання пенсіонера, право на неї має особа, яка здійснила таке поховання.

Жодних застережень, обмежень, заборон про виплату такої допомоги особам, що здійснили поховання пенсіонера, якому по тим чи іншим підставам призупинено виплату пенсії, діюче законодавство не містить.

Оскільки позивач звернулась до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про виплату їй допомоги на поховання, надавши перелік необхідних документів, тому вона виконала всі умови, що визначені діючим законодавством. У зв`язку з цим жодних підстав для відмови у виплаті їй такої допомоги у відповідача не було.

Рішення набуло законної сили після перегляду в апеляційній інстанції.

З текстом рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 260/6683/25.

