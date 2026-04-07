Началось с замечания «почему собаки без намордников», а закончилось требованием 15 000 долларов — над полицейским из Львова прошел суд

Полицейский на вокзале остановил женщину с собаками и предложил пройти в помещение дежурной части для проверки документов, где начал угрожать, что передаст женщину СБУ и она не сможет выехать за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Железнодорожный районный суд г. Львова приговором по делу № 463/4458/22 признал виновным бывшего оперативного уполномоченного сектора криминальной полиции в вымогательстве, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах (ч. 3 ст. 189 УК Украины).

Обстоятельства дела

2 марта 2022 года в 08:15 обвиняемый, находясь на суточном дежурстве в составе следственно-оперативной группы отдела полиции № 1 Львовского районного управления полиции № 2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 03:40 часов 3 марта 2022 года на территории Главного железнодорожного вокзала станции Львов увидел двух женщин, которые передвигались с собаками без намордников.

Обвиняемый подошел к потерпевшей, представился, сделал замечание относительно нахождения с собакой без намордника и предложил пройти в помещение дежурной части для проверки документов.

В помещении дежурной части, находясь наедине с потерпевшей, обвиняемый, действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, путем психологического давления, угроз ограничения прав и свобод, запугивания и сообщения о возможном задержании и передаче потерпевшей сотрудникам Службы безопасности Украины, о возможном обнаружении в ее вещах оружия или наркотических средств, выдвинул требование передать ему денежные средства для спокойного пребывания на территории вокзала и беспрепятственного выезда за пределы Украины.

В результате потерпевшая, находясь в стрессовом состоянии и опасаясь реализации угроз, передала обвиняемому денежные средства в сумме 15 000 долларов США, что по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 3 марта 2022 года составляло 438 750 гривен.

Таким образом, обвиняемый завладел чужим имуществом путем вымогательства с угрозой ограничения прав и свобод и законных интересов потерпевшей, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах.

Решение суда

Железнодорожный районный суд г. Львова признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 54 УК Украины обвиняемый лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу изменено на содержание под стражей с немедленным заключением под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента фактического задержания 12 августа 2025 года.

В срок отбывания наказания зачтен срок предварительного заключения с 7 марта 2022 года по 8 ноября 2022 года из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично: взыскано с обвиняемого в пользу потерпевшей 71 108 грн 55 коп. имущественного ущерба и 50 000 грн морального ущерба.

Вещественные доказательства:

денежные средства в сумме 10 900 долларов США, 1 500 евро, 1 000 польских злотых и 15 205 гривен — возвращены потерпевшей;

мобильный телефон марки «Redmi» — конфискован;

полиэтиленовый канцелярский прозрачный файл — уничтожен.

Арест на имущество, наложенный постановлением следственного судьи Лычаковского районного суда г. Львова от 7 марта 2022 года, отменен.

Взыскано с обвиняемого в пользу государства документально подтвержденные судебные расходы на привлечение эксперта в сумме 22 652 грн 40 коп.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.