Почалося із зауваження, «чому собаки без намордників», а закінчилося вимаганням $15000 – судили поліцейського зі Львова

Поліцейський на вокзалі зупинив жінку з собаками та запропонував прослідувати до приміщення чергової частини для перевірки документів, де почав погрожувати, що передасть жінку СБУ і вона не зможе виїхати за кордон.

Залізничний районний суд м. Львова вироком у справі № 463/4458/22визнав винним колишнього оперативного уповноваженого сектору кримінальної поліції у вимаганні, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, що завдало майнової шкоди у великих розмірах (ч. 3 ст. 189 КК України).

Обставини справи

2 березня 2022 року о 08:15 годині обвинувачений, перебуваючи на добовому чергуванні у складі слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, близько 03:40 години 03 березня 2022 року на території Головного залізничного вокзалу станції Львів побачив двох жінок, які пересувалися з собаками без намордників.

Обвинувачений підійшов до потерпілої, представився, зробив зауваження щодо перебування з собакою без намордника та запропонував прослідувати до приміщення чергової частини для перевірки документів.

У приміщенні чергової частини, перебуваючи наодинці з потерпілою, обвинувачений, діючи з корисливих мотивів та з використанням свого службового становища, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, шляхом психологічного тиску, погроз обмеження прав і свобод, залякування та повідомлення про можливе затримання та передачу потерпілої працівникам Служби безпеки України, про можливе виявлення у її речах зброї чи наркотичних засобів, висловив вимогу передати йому грошові кошти для спокійного перебування на території вокзалу та безперешкодного виїзду за межі України.

У результаті потерпіла, перебуваючи у стресовому стані та побоюючись реалізації погроз, передала обвинуваченому грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 3 березня 2022 року становило 438 750 гривень.

Таким чином, обвинувачений заволодів чужим майном шляхом вимагання з погрозою обмеження прав і свобод та законних інтересів потерпілої, вчиненим службовою особою з використанням службового становища, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.

Рішення суду

Залізничний районний суд м. Львова визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та призначив йому покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 54 КК України обвинуваченого позбавлено спеціального звання «старший лейтенант поліції».

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили змінено на тримання під вартою з взяттям під варту в залі суду негайно.

Строк відбуття покарання обчислюється з моменту фактичного затримання 12 серпня 2025 року.

Зараховано у строк відбуття покарання строк попереднього ув’язнення з 07 березня 2022 року по 08 листопада 2022 року з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

Цивільний позов потерпілої задоволено частково: стягнуто з обвинуваченого на користь потерпілої 71 108 грн 55 коп. майнової шкоди та 50 000 грн моральної шкоди.

Речові докази:

грошові кошти в сумі 10 900 доларів США, 1 500 євро, 1 000 польських злотих та 15 205 гривень — повернуто потерпілій;

мобільний телефон марки «Redmi» — конфісковано;

поліетиленовий канцелярський прозорий файл — знищено.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 7 березня 2022 року, скасовано.

Стягнуто з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені судові витрати на залучення експерта в сумі 22 652 грн 40 коп.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

