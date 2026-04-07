Государство может защищать археологические объекты посредством негаторного иска — Верховный Суд

Эффективным способом защиты прав государства на земли историко-культурного назначения является иск об устранении препятствий в пользовании и распоряжении такими землями (негаторный иск) – ВП ВС.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эффективным способом защиты прав государства на земельный участок историко-культурного назначения, на котором расположен памятник археологии, является негаторный иск, который можно подать в течение всего времени продолжительности нарушения прав законного владельца соответствующего земельного участка.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда.

Обстоятельства дела

В деле 922/264/24 прокуратура обратилась в суд в интересах государства в лице Харьковской областной военной администрации с иском об устранении препятствий в пользовании и распоряжении землями историко-культурного назначения, которые были переданы в коммунальную собственность и находятся в аренде (субаренде).

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, в частности на том основании, что прокурор выбрал ненадлежащий способ защиты. Суд первой инстанции пришел к выводу, что в случае, когда публичный собственник утратил как физическое, так и юридическое владение, для защиты права собственности следует применять виндикационный иск. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части отказа в иске, частично удовлетворил иск и, в частности, обязал ответчиков вернуть земельный участок государству.

Позиция Большой палаты Верховного Суда

Перед Большой палатой Верховного Суда в данном деле встал вопрос об эффективном способе защиты прав государства на земельный участок историко-культурного назначения, на котором расположен памятник археологии.

Решая этот вопрос, Большая Палата ВС в очередной раз напомнила, что в случаях, когда на определенный объект ни при каких условиях не может возникнуть право частной собственности, государственная регистрация этого права не меняет владельца соответствующего объекта. Поэтому нарушение права собственности государства следует рассматривать как не связанное с лишением собственника владения, даже при наличии физического занятия участка нарушителем.

Большая Палата ВС обратила внимание, что для объектов культурного наследия характерными признаками являются ценность с археологической, эстетической, этнологической, исторической, архитектурной, художественной, научной точки зрения и сохранение своей аутентичности. Указанное отличает, в частности, недвижимые объекты культурного наследия от прочего недвижимого имущества. Такие объекты требуют особой правовой охраны.

Следовательно, в случае включения определенного объекта в перечень вновь обнаруженных объектов культурного наследия или в перечень памятников местного, общегосударственного значения и т. п., лицо, проявив разумную осмотрительность, может и должно знать о том, что недвижимое имущество, которое оно намеревается приобрести в частную собственность, является недвижимым объектом культурного наследия.

С учетом изложенного Большая палата Верховного Суда пришла к выводу, что эффективным способом защиты прав государства на земельный участок историко-культурного назначения, на котором расположен археологический памятник, является негаторный иск. Такой иск, направленный на устранение препятствий в пользовании и распоряжении имуществом, можно подать в течение всего периода нарушения прав законного владельца.

В то же время Большая Палата ВС подчеркнула, что не может быть надлежащим (правомерным) способ защиты, который влечет за собой вмешательство в право на имущество, в отношении которого нет спора. Иными словами, обязательство вернуть не только ту часть земельного участка, которая накладывается на памятник археологии, но и ту, которая не является спорной и правомерность предоставления в аренду (субаренду) которой не ставится под сомнение, является вмешательством, которое не может признаваться законным.

Суды установили, что площадь археологического памятника (городище «Шеермановское») составляет примерно 5,5 га, тогда как общая площадь спорного земельного участка — 34,5883 га. Таким образом, лишь небольшая часть участка относится к археологическому памятнику.

Таким образом, по данному делу ВП ВС отменила постановление апелляционного суда и направила дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на необходимость учета принципа надлежащего управления и оценки законности и соразмерности вмешательства в имущественные права арендатора и субарендатора, учитывая, что лишь небольшая часть площади спорного земельного участка относится к пам памятника археологии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.