Мать выехала за границу и не принимала участия в жизни дочери: суд в Харькове лишил ее родительских прав

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Индустриальный районный суд г. Харькова рассмотрел дело, в котором отец просил лишить мать родительских прав в отношении их малолетней дочери. Речь шла не о конфликте между родителями, а о фактическом отсутствии матери в жизни ребенка на протяжении длительного времени. По данным дела, женщина выехала за границу, не поддерживает надлежащего контакта с дочерью и не принимает участия в ее воспитании и содержании.

Суд подчеркнул: лишение родительских прав является крайней мерой, которая применяется лишь тогда, когда другие способы защиты прав ребенка неэффективны. В данном деле суд пришел к выводу, что поведение матери носит системный характер и свидетельствует о сознательном уклонении от выполнения родительских обязанностей, а потому вмешательство является оправданным с учетом наилучших интересов ребенка.

Обстоятельства дела №644/11786/25

Дело рассмотрено по иску отца, с которым после расторжения брака в 2022 году фактически проживает ребенок. Истец является военнослужащим Вооруженных сил Украины, однако, несмотря на службу, обеспечивает содержание дочери. Ежедневный уход, воспитание и сопровождение ребенка осуществляет его жена, с которой он состоит в браке с 2023 года. Суд установил, что ребенок обеспечен надлежащими условиями проживания, обучения и развития.

В то же время ответчица с 2023 года проживает за пределами Украины, участия в воспитании ребенка не принимает, ее жизнью, здоровьем и обучением не интересуется, не взаимодействует с учебными или медицинскими учреждениями. Личных контактов с ребенком она не поддерживает с конца 2023 года. Телефонное общение является редким и формальным, не направленным на поддержку или воспитание. Суд также учел, что ответчица не принимает реального участия в содержании ребенка, несмотря на наличие судебного решения о взыскании алиментов.

Существенное значение для оценки обстоятельств дела имели объяснения самого ребенка, достигшего 11-летнего возраста. Она подтвердила отсутствие надлежащего внимания и заботы со стороны матери, а также сообщила о ненадлежащих условиях проживания во время пребывания с ней за границей, в частности о фактах оставления без надлежащего ухода и безопасной среды. Ребенок выразила четкую позицию о нежелании поддерживать связь с матерью и поддержала исковые требования.

Показания свидетеля — жены истца — согласуются с другими доказательствами и подтверждают, что именно она вместе с отцом обеспечивает все потребности ребенка, включая обучение, лечение и развитие. Заключение органа опеки и попечительства также содержит позицию о целесообразности лишения ответчицы родительских прав.

Правовая оценка суда

Оценивая собранные доказательства, суд исходил из положений Семейного кодекса Украины, в соответствии с которыми основанием для лишения родительских прав является, в частности, уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. При этом суд учел правовые позиции Верховный Суд, согласно которым лишение родительских прав является крайней мерой и допускается лишь при наличии убедительных доказательств виновного, осознанного поведения одного из родителей.

Также применены подходы Европейский суд по правам человека относительно необходимости обеспечения справедливого баланса между интересами родителей и ребенка с приоритетом наилучших интересов последнего.

Суд пришел к выводу, что ответчица длительное время сознательно уклоняется от выполнения родительских обязанностей, не обеспечивает надлежащих условий для жизни, воспитания и развития ребенка и не предпринимает никаких мер для изменения своего поведения. Формальное эпизодическое общение с ребенком не свидетельствует о реальном интересе к ее жизни и не может компенсировать отсутствие участия в воспитании.

Решение суда и процессуальные последствия

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил иск и лишил ответчицу родительских прав в отношении дочери. Вопрос взыскания алиментов дополнительно не решался, поскольку он уже урегулирован отдельным судебным решением.

Решение принято заочно в связи с неявкой ответчицы, которая была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела, однако не воспользовалась правом подать отзыв или предоставить объяснения. Она имеет право подать заявление о пересмотре заочного решения или обжаловать его в апелляционном порядке в установленные процессуальные сроки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.