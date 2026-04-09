Конфликт между бывшими супругами не является достаточным доказательством психологического насилия — апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Ровенский апелляционный суд отменил решение, которое было обжаловано лицом, привлечённым местным судом к административной ответственности за якобы совершение домашнего насилия. Основанием стало то, что в материалах дела отсутствуют убедительные и бесспорные доказательства, которые бы подтверждали обстоятельства, указанные в административных протоколах. Кроме того, сама заявительница не подтвердила, что во время конфликта её бывший муж употреблял в её адрес нецензурные выражения или оскорбления. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела № 567/113/26

Постановлением суда первой инстанции 42-летний житель г. Острога признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 173-2, ч. 3 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, а также повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2 этой статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию) Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП), и на него наложено административное взыскание в виде штрафа — 1 190 гривен.

Не согласившись с судебным решением, лицо, привлечённое к административной ответственности, обжаловало его в апелляционном порядке, указав в апелляционной жалобе, что суд первой инстанции неполно выяснил все фактические обстоятельства дела, не дал надлежащей оценки содержанию протокола и имеющимся в материалах дела доказательствам, а рассмотрение дела состоялось в его отсутствие, чем лишило его возможности предоставить суду свои возражения относительно обстоятельств, изложенных в протоколах об административных правонарушениях, которые были составлены с нарушением сроков, установленных положениями ч. 2 ст. 254 КУоАП.

Просил отменить постановление местного суда и закрыть производство по делу.

Апелляционный суд пришёл к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Из протоколов об административных правонарушениях следует, что в конце декабря 2025 года апеллянт по месту совместного проживания с бывшей супругой совершил домашнее насилие экономического и психологического характера в отношении неё и её сына, перекрыв водоснабжение, электроэнергию, кричал, ругался, оскорблял нецензурной бранью в присутствии малолетнего сына, чем причинил вред их психическому здоровью.

Решение апелляционного суда

Ровенский апелляционный суд не согласился с выводом суда первой инстанции о наличии в действиях апеллянта состава инкриминируемых правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 173-2 КУоАП.

Согласно п. 14 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», под домашнее насилие, в частности психологического характера, образующее состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-2 КУоАП, подпадают лишь такие деяния, которыми целенаправленно и умышленно причиняется эмоциональная неуверенность, страх либо иным образом наносится вред психическому здоровью другого члена семьи.

Важно различать понятия «ссора», «конфликт», «насилие».

Признаками домашнего насилия являются: наличие паттерна (повторяющиеся во времени инциденты различных видов насилия); системность, полный контроль и власть над пострадавшим лицом; насильственные действия в отношениях между близкими людьми; если уже имеется одна из форм домашнего насилия, существует высокая вероятность развития и других его форм.

Учитывая обстоятельства дела, апелляционный суд пришёл к выводу, что суд первой инстанции ошибочно установил наличие в действиях апеллянта состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 173-2 КУоАП, поскольку в его действиях отсутствуют признаки, присущие домашнему насилию, а имеют место признаки неприязненных отношений с бывшей супругой, носящие гражданско-правовой характер, поскольку между ними существует спор относительно владения, пользования и распоряжения совместным имуществом супругов.

Более того, использование апеллянтом нецензурной брани во время конфликта, крики и оскорбления в адрес бывшей супруги не подтверждаются их письменными пояснениями, полученными в тот день.

Сам по себе факт наличия между бывшими супругами конфликтных ситуаций не свидетельствует о совершении одним из них психологического насилия в понимании требований ст. 173-2 КУоАП и ст. 1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Протоколы об административных правонарушениях, составленные в отношении апеллянта, не могут быть признаны надлежащими доказательствами по делу в понимании ст. 251 КУоАП, поскольку по своей правовой природе они не являются самостоятельными бесспорными доказательствами, а изложенные в них обстоятельства должны быть проверены с помощью других доказательств, которые подтверждали бы вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывали бы сомнений у суда.

Совокупность приведённых обстоятельств свидетельствует об отсутствии в материалах дела убедительных доказательств, подтверждающих вину 42-летнего жителя Острога в совершении домашнего насилия, поэтому Ровенский апелляционный суд отменил обжалованное постановление местного суда, а производство в отношении апеллянта закрыл в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

