Апелляционный суд признал необоснованным приостановление производства по делу об установлении отцовства в связи со службой ответчика в ВСУ

12:07, 13 апреля 2026
Житомирский апелляционный суд рассмотрел дело о законности остановки производства по делу о признании отцовства и взыскании алиментов, в котором ответчик проходит военную службу.
Житомирский апелляционный суд рассмотрел дело № 276/114/25 по апелляционной жалобе на решение местного суда, которым было приостановлено рассмотрение дела об установлении отцовства и взыскании алиментов.

Основанием для такого решения стало то, что ответчик проходит службу в составе Вооружённых Сил Украины, сообщили в суде.

Рассматривая вопросы, поднятые в апелляционной жалобе, Житомирский апелляционный суд исходит из того, что:

  • приостановление производства на основании пункта 2 части 1 статьи 251 ГПК необходимо решать с учётом характера спорных правоотношений, касающихся прав и интересов ребёнка;
  • гражданское судопроизводство осуществляется в соответствии с Конституцией Украины, ГПК, Законом Украины «О международном частном праве», законами Украины, определяющими особенности рассмотрения отдельных категорий дел, а также международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины (часть первая статьи 3 ГПК Украины);
  • решение вопроса о применении положения пункта 2 части 1 статьи 251 ГПК относительно обязанности суда приостановить производство по делу с участием ответчика, который является военнослужащим, в спорных правоотношениях, касающихся прав и интересов ребёнка, зависит, inter alia, от того, будет ли применение такой процессуальной меры соответствовать Конституции Украины, Конвенции о правах ребёнка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
  • определение о приостановлении производства по делу является вмешательством в права малолетнего ребёнка, гарантированные статьёй 6 Конвенции в аспекте рассмотрения спора о правах и обязанностях гражданского характера в разумный срок, а также в права, гарантированные статьёй 8 Конвенции в аспекте продолжительности рассмотрения правового спора, касающегося определения происхождения ребёнка, которые относятся к сфере частной жизни;
  • процессуальная мера по приостановлению судом производства по делу должна не только быть предусмотрена законом, но и иметь «легитимную цель» и быть «необходимой в демократическом обществе»;
  • решая вопрос о наличии или отсутствии достаточных оснований для приостановления производства по делу на основании пункта 2 части 1 статьи 251 ГПК в спорных правоотношениях, касающихся прав и интересов ребёнка, суду необходимо обеспечить справедливый баланс между конкурирующими интересами ребёнка, который имеет право на (i) разумный срок рассмотрения дела, касающегося его имущественных и личных неимущественных прав; (ii) установление биологического происхождения ребёнка и обеспечение его надлежащего материального содержания родителями, и конкурирующим интересом предполагаемого отца, который проходит военную службу, на состязательность и диспозитивность гражданского судопроизводства;
  • правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда по делу № 754/947/22 нельзя понимать как безальтернативную обязанность суда приостановить производство на основании пункта 2 части 1 статьи 251 ГПК по делу, касающемуся интересов ребёнка, без выяснения судом того, является ли такое приостановление совместимым с задачами гражданского судопроизводства.

Исследовав вопросы, поднятые в апелляционной жалобе, Житомирский апелляционный суд пришёл к выводу, что приостановление производства по рассматриваемому делу, касающемуся прав и интересов ребёнка, на основании пункта 2 части 1 статьи 251 ГПК является несовместимым с такими принципами гражданского судопроизводства, как верховенство права, пропорциональность и разумные сроки рассмотрения дела; не соответствует статье 3 Конвенции о правах ребёнка относительно обеспечения наилучших интересов ребёнка и противоречит стандартам Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

суд дети ВСУ алименты Житомир апелляция судебная практика военная служба

