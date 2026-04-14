Пропал без вести в 2023 году после боя — почему апелляционный суд отменил решение о признании военнослужащего умершим

Апелляция подчеркнула, что сроки исчисляются только после завершения боевых действий на соответствующей территории.

По делам о пропавших без вести военнослужащих суды вынуждены балансировать между человеческой трагедией семей и четкими требованиями закона. Очередное решение апелляционной инстанции показывает: даже при длительном отсутствии связи и безрезультатных поисках объявление лица умершим должно происходить только при определенных условиях.

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел резонансное дело в отношении военнослужащего, который исчез во время боевых действий, и пришел к выводу, что решение суда первой инстанции было преждевременным.

Обстоятельства дела №686/28983/25

Хмельницкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по делу об объявлении военнослужащего умершим. Коллегия судей обратила внимание, что боевые действия в месте предполагаемой гибели солдата до сих пор не завершены, поэтому предусмотренный законом шестимесячный срок, по истечении которого сын заявительницы может быть объявлен умершим, не начался.

С заявлением об объявлении военнослужащего из г. Хмельницкого умершим в суд обратилась его мать. Она пояснила, что сын считается пропавшим без вести с ноября 2023 года. По свидетельствам военных, которые находились с ним на позициях возле села Синьковка Купянского района Харьковской области, после боевого столкновения с врагом он перестал выходить на связь, поиски не дали результатов.

По словам матери, с момента исчезновения никакой информации о месте пребывания сына не поступало. Проведенные поисковые мероприятия также не подтвердили, что он жив или находится в плену.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление и объявил сына заявительницы умершим при исполнении воинской обязанности по защите государства Украина, определив местом смерти с. Синьковка Купянского района Харьковской области.

Министерство обороны Украины обжаловало решение с просьбой его отменить и отказать в удовлетворении заявления, считая его преждевременным.

Что решила апелляция

По результатам апелляционного пересмотра суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства обороны Украины, отменил решение местного суда и принял новое, которым отказал в удовлетворении заявления матери.

Коллегия судей отметила, что в соответствии с частью 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, которое пропало без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий, а с учетом конкретных обстоятельств дела — до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Шестимесячный срок следует исчислять со дня окончания активных боевых действий на территории предполагаемой гибели лица (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22).

Апелляционный суд обратил внимание, что согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденному приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376, который вступил в силу 20 марта 2025 года, боевые действия в селе Синьковка Купянского района Харьковской области начались 1 июля 2023 года и в настоящее время не завершены.

При таких обстоятельствах отсчет шестимесячного срока для объявления сына заявительницы умершим не начался.

