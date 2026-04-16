В Изюме после деоккупации предпринимателю начислили 63 тысячи гривен за свет из-за отсутствия пломб

Мужчина объяснял отсутствие пломб боевыми действиями, но суд указал: решающим является то, что он не сообщил об этом вовремя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После деоккупации Изюма предприниматель обнаружил, что на его счетчике отсутствуют пломбы. Он объяснил это войной: город пережил оккупацию и обстрелы, поэтому контроль за оборудованием был фактически невозможен. Однако уже позже энергокомпания доначислила ему более 63 тысяч гривен за неучтенную электроэнергию — и этот спор дошел до суда.

Ситуация оказалась показательной для многих: защищают ли обстоятельства войны от ответственности, если формально зафиксировано нарушение? Суд признал, что сам факт боевых действий имеет значение, но решающим является другое — как именно действовал потребитель после этого. В итоге иск оставили без удовлетворения.

Обстоятельства дела № 922/158/26

Физическое лицо — предприниматель из города Изюм обратился в суд с требованием отменить решение АО «Харьковоблэнерго» о доначислении 10 136 кВт·ч электроэнергии на сумму 63 172,99 грн. Основанием для такого начисления стало отсутствие пломб на шкафе учета и клеммной крышке счетчика.

Нарушение было зафиксировано 5 января 2023 года во время проверки. Акт составлен в присутствии предпринимателя и подписан им без замечаний.

Истец настаивал, что пломбы могли быть повреждены во время активных боевых действий и оккупации Изюма в 2022 году. Также он указывал, что не был надлежащим образом уведомлен о заседании комиссии, которая приняла решение о доначислении, и что никакой экспертизы причин повреждения не проводилось.

В то же время энергоснабжающая компания указывала, что действовала в рамках Правил розничного рынка электрической энергии, а отсутствие пломб является достаточным основанием для начисления. Кроме того, уведомление о заседании комиссии было направлено заблаговременно.

Оценка суда и правовые выводы

Суд установил, что акт о нарушении составлен с соблюдением требований законодательства — в присутствии потребителя и с надлежащей фиксацией обстоятельств.

Ключевым в деле стал вопрос ответственности за сохранность пломб. Законодательство прямо возлагает эту обязанность на потребителя, а отсутствие пломб, переданных ему на хранение, рассматривается как нарушение Правил розничного рынка электрической энергии и является основанием для определения объема и стоимости неучтенной электроэнергии.

Аргументы истца о влиянии войны суд учел, указав, что во время оккупации он действительно мог не иметь возможности контролировать состояние оборудования. В то же время суд подчеркнул: после деоккупации у потребителя было достаточно времени для реагирования. Решающим стало то, что он не уведомил оператора системы о повреждении пломб до момента их выявления во время проверки.

Суд отметил, что в случае своевременного уведомления о повреждении пломб до их выявления представителями оператора системы положения о начислении неучтенной электроэнергии не применяются. Однако в данном деле такое уведомление было сделано уже после фиксации нарушения, что исключает возможность избежать начислений.

Отдельно суд оценил доводы о ненадлежащем уведомлении о заседании комиссии. Было установлено, что оператор направил уведомление заранее, а истец имел объективную возможность получить его вовремя, однако не воспользовался ею.

Также суд указал, что в случаях отсутствия пломб определение объема и стоимости неучтенной электроэнергии осуществляется без проведения экспертизы, поэтому ее отсутствие не влияет на правомерность начисления.

В совокупности эти обстоятельства дали основания суду прийти к выводу, что энергоснабжающая компания действовала в пределах полномочий и в соответствии с требованиями законодательства.

Решение суда

Хозяйственный суд Харьковской области отказал в удовлетворении иска полностью.

Решение комиссии о доначислении стоимости неучтенной электроэнергии оставлено в силе, а судебные расходы возложены на истца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.