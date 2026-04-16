В Ізюмі після деокупації підприємцю нарахували 63 тисячі гривень за світло через відсутність пломб

Чоловік пояснював відсутність пломб бойовими діями, але суд вказав: вирішальним є те, що він не повідомив про це вчасно.

Після деокупації Ізюма підприємець виявив, що на його лічильнику відсутні пломби. Він пояснив це війною: місто пережило окупацію та обстріли, тож контроль за обладнанням був фактично неможливий. Однак уже згодом енергокомпанія донарахувала йому понад 63 тисяч гривень за необліковану електроенергію — і цей спір дійшов до суду.

Ситуація виявилася показовою для багатьох: чи захищають обставини війни від відповідальності, якщо формально зафіксовано порушення? Суд визнав, що сам факт бойових дій має значення, але вирішальним є інше — як саме діяв споживач після цього. У підсумку позов залишили без задоволення.

Обставини справи № 922/158/26

Фізична особа — підприємець із міста Ізюм звернувся до суду з вимогою скасувати рішення АТ «Харківобленерго» про донарахування 10 136 кВт·год електроенергії на суму 63 172,99 грн. Підставою для такого нарахування стала відсутність пломб на шафі обліку та клемній кришці лічильника.

Порушення було зафіксовано 5 січня 2023 року під час перевірки. Акт складено у присутності підприємця та підписано ним без зауважень.

Позивач наполягав, що пломби могли бути пошкоджені під час активних бойових дій та окупації Ізюма у 2022 році. Також він зазначав, що не був належним чином повідомлений про засідання комісії, яка ухвалила рішення про донарахування, і що жодної експертизи щодо причин пошкодження не проводилося.

Водночас енергопостачальник вказував, що діяв у межах Правил роздрібного ринку електричної енергії, а відсутність пломб є достатньою підставою для нарахування. Крім того, повідомлення про засідання комісії було направлено завчасно.

Оцінка суду та правові висновки

Суд встановив, що акт про порушення складено з дотриманням вимог законодавства — у присутності споживача та з належною фіксацією обставин.

Ключовим у справі стало питання відповідальності за збереження пломб. Законодавство прямо покладає цей обов’язок на споживача, а відсутність пломб, переданих йому на збереження, розглядається як порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії і є підставою для визначення обсягу та вартості необлікованої електроенергії.

Аргументи позивача щодо впливу війни суд врахував, зазначивши, що під час окупації він дійсно міг не мати можливості контролювати стан обладнання. Водночас суд підкреслив: після деокупації у споживача був достатній час для реагування. Вирішальним стало те, що він не повідомив оператора системи про пошкодження пломб до моменту їх виявлення під час перевірки.

Суд наголосив, що у разі своєчасного повідомлення про пошкодження пломб до їх виявлення представниками оператора системи положення щодо нарахування необлікованої електроенергії не застосовуються. Однак у цій справі таке повідомлення було зроблено вже після фіксації порушення, що виключає можливість уникнення нарахувань.

Окремо суд оцінив доводи щодо неналежного повідомлення про засідання комісії. Було встановлено, що оператор направив повідомлення заздалегідь, а позивач мав об’єктивну можливість отримати його вчасно, однак не скористався нею.

Також суд зазначив, що у випадках відсутності пломб визначення обсягу та вартості необлікованої електроенергії здійснюється без проведення експертизи, тому її відсутність не впливає на правомірність нарахування.

У сукупності ці обставини дали підстави суду дійти висновку, що енергопостачальник діяв у межах повноважень та відповідно до вимог законодавства.

Рішення суду

Господарський суд Харківської області відмовив у задоволенні позову повністю.

Рішення комісії про донарахування вартості необлікованої електроенергії залишено чинним, а судові витрати покладено на позивача.

