  1. В Україні

Лобістів почали штрафувати за порушення звітності: суд виніс перші рішення – 850 гривень

10:18, 6 травня 2026
В Україні почали карати за порушення у сфері лобіювання: перші рішення судів.
Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду перші адміністративні протоколи за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Йдеться про випадки неподання або несвоєчасного подання звітів за друге півріччя 2025 року. Загалом протоколи складено щодо семи суб’єктів лобіювання.

Станом на зараз вже ухвалено два судові рішення у цій категорії справ: справа № 757/19928/26-п та № 450/1628/26. Суд притягнув до відповідальності за адміністративне правопорушення з накладенням стягнення у вигляді штрафу. При цьому, згідно закону, розмір штрафу становить 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 850 гривням. А судовий збір – 655,60 гривень. У разі несплати вчасно, то штраф подвоюється до 1700 грн і стягується примусово.

Відповідно до Закону України «Про лобіювання», суб’єкти лобіювання зобов’язані подавати звіти до Реєстру прозорості двічі на рік — за кожне півріччя.

За порушення цього обов’язку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Уже з 1 липня розпочнеться нова кампанія звітування. При цьому суб’єкти лобіювання вже можуть готувати та заповнювати чернетки звітів.

Нагадаємо, що НАЗК роз’яснило алгоритм дій публічних службовців у разі спроб незаконного лобіювання.

Водночас зауважимо, що з введенням у дію Закону України «Про лобіювання» № 4059-IX оновлено норми законотворчої діяльності парламенту. Зміни внесені до Законів України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про комітети Верховної Ради України» і встановлюють правила взаємодії народних депутатів із суб’єктами лобіювання.

Що змінилося

Суб’єкти лобіювання отримали право подавати аналітичні матеріали до законопроєктів на етапі підготовки та попереднього розгляду. Ці матеріали передаються головним комітетам і Апарату ВРУ, заносяться до єдиної автоматизованої системи та публікуються на офіційному вебсайті парламенту.

Крім того, лобісти можуть брати участь у засіданнях профільних комітетів, подавати виступи та відповідати на прямі запитання депутатів. Пояснювальна записка до законопроєкту тепер має включати не лише мету та очікувані наслідки, а й відомості про подані аналітичні матеріали.

