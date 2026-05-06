Лобистов начали штрафовать за нарушения отчетности: суд вынес первые решения – 850 гривен

10:18, 6 мая 2026
В Украине начали наказывать за нарушения в сфере лоббирования: первые решения судов.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд первые административные протоколы за нарушения законодательства в сфере лоббирования.

Речь идет о случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов за второе полугодие 2025 года. Всего протоколы составлены в отношении семи субъектов лоббирования.

По состоянию на сейчас уже вынесено два судебных решения в этой категории дел: дело № 757/19928/26-п и № 450/1628/26. Суд привлек к ответственности за административное правонарушение с наложением взыскания в виде штрафа. При этом, согласно закону, размер штрафа составляет 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что равно 850 гривнам. А судебный сбор — 655,60 гривен. В случае неуплаты вовремя штраф удваивается до 1700 грн и взыскивается принудительно.

Согласно Закону Украины «О лоббировании», субъекты лоббирования обязаны подавать отчеты в Реестр прозрачности дважды в год — за каждое полугодие.

За нарушение этой обязанности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Уже с 1 июля начнется новая кампания отчетности. При этом субъекты лоббирования уже могут готовить и заполнять черновики отчетов.

Напомним, что НАПК разъяснило алгоритм действий публичных служащих в случае попыток незаконного лоббирования.

В то же время отметим, что с введением в действие Закона Украины «О лоббировании» № 4059-IX обновлены нормы законотворческой деятельности парламента. Изменения внесены в Законы Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и «О комитетах Верховной Рады Украины» и устанавливают правила взаимодействия народных депутатов с субъектами лоббирования.

Что изменилось

Субъекты лоббирования получили право подавать аналитические материалы к законопроектам на этапе подготовки и предварительного рассмотрения. Эти материалы передаются профильным комитетам и Аппарату ВРУ, вносятся в единую автоматизированную систему и публикуются на официальном веб-сайте парламента.

Кроме того, лоббисты могут участвовать в заседаниях профильных комитетов, выступать и отвечать на прямые вопросы депутатов. Пояснительная записка к законопроекту теперь должна включать не только цель и ожидаемые последствия, но и сведения о поданных аналитических материалах.

