НАЗК разъяснило алгоритм действий публичных служащих в случае попыток незаконного лоббирования

НАПК объяснило, как должны действовать публичные служащие в случае попыток влияния со стороны лиц без статуса лоббиста.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что на публичных служащих может оказываться влияние по вопросам, которые могут быть предметом лоббирования, со стороны лиц, не имеющих официального статуса субъекта лоббирования. В таких случаях Закон Украины «О лоббировании» предусматривает четкий порядок реагирования.

Так, в соответствии с положениями Закона, служащий (объект лоббирования) имеет право проинформировать НАЗК об оказании на него влияния или попытках влияния со стороны лиц, не имеющих статуса субъектов лоббирования, если, по его убеждению, такая деятельность содержит признаки лоббирования.

Сообщение может быть подано в бумажной или электронной форме. Оно должно содержать:

идентификационные данные заявителя;

данные о лице, не имеющем статуса субъекта лоббирования;

фактические обстоятельства возможного нарушения законодательства;

дату и подпись заявителя.

Если сообщение оформлено с нарушением установленных требований, НАЗК возвращает его заявителю с разъяснениями в течение пяти рабочих дней с момента поступления. В случае надлежащего оформления агентство принимает решение о начале мониторинга.

В случае выявления по результатам мониторинга признаков нарушения требований законодательства в сфере лоббирования, за которое предусмотрена административная ответственность, уполномоченный сотрудник НАЗК составляет протокол о привлечении такого лица к ответственности в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях. Материалы направляются в суд для рассмотрения по существу.

В НАЗК напомнили, что административная ответственность предусмотрена за незаконное осуществление лоббирования лицом, не получившим статус лоббиста, либо лицом, статус которого прекращен или приостановлен (ст. 188-46-1 КУоАП).

Отметим, что 1 февраля 2026 года завершилась первая кампания отчетности о лоббистской деятельности. Наиболее часто лоббирование в прошлом полугодии осуществлялось в сферах финансовой, банковской, налоговой и таможенной политики, экономического развития и регуляторной политики, а также экологии и природопользования.

Ранее мы рассказывали, что правительство утвердило правила этики лоббистов, по которым им запрещено совершать мобинг других лоббистов.

