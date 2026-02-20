НАЗК роз’яснило алгоритм дій публічних службовців у разі спроб незаконного лобіювання

НАЗК пояснило, як мають діяти публічні службовці у разі спроб впливу з боку осіб без статусу лобіста.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що на публічних службовців може здійснюватися вплив з питань, які можуть бути предметом лобіювання, з боку осіб, що не мають офіційного статусу суб’єкта лобіювання. У таких випадках Закон України «Про лобіювання» передбачає чіткий порядок реагування.

Так, відповідно до положень Закону, службовець (об’єкт лобіювання) має право поінформувати НАЗК про здійснення на нього впливу або спроб впливу особами, які не мають статусу суб’єктів лобіювання, якщо на його переконання, така діяльність містить ознаки лобіювання.

Повідомлення може бути подане у паперовій або електронній формі. Воно повинно містити:

ідентифікаційні дані заявника;

дані про особу, яка не має статусу суб’єкта лобіювання;

фактичні обставини можливого порушення законодавства;

дату та підпис заявника.

Якщо повідомлення оформлено з порушенням встановлених вимог, НАЗК повертає його заявнику з роз’ясненнями протягом п’яти робочих днів з моменту надходження. У разі належного оформлення агентство приймає рішення про початок моніторингу.

У разі виявлення, за результатами моніторингу, ознак порушення вимог законодавства з питань лобіювання, за яке передбачено адміністративну відповідальність, уповноважений працівник НАЗК складає протокол щодо притягнення до відповідальності такої особи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направляються до суду для розгляду по суті.

У НАЗК нагадали, що адміністративна відповідальність передбачена за незаконне здійснення лобіювання особою, яка не отримала статусу лобіста, або особою, статус якої припинено чи зупинено (ст. 188-46-1 КУпАП).

Зазначимо, що 1 лютого 2026 року завершилася перша кампанія звітування про лобістську діяльність. Найчастіше лобіювання у минулому півріччі здійснювалося у сферах фінансової, банківської, податкової та митної політики, економічного розвитку і регуляторної політики, а також екології та природокористування.

Раніше ми розповідали, що уряд затвердив правила етики лобістів, за якими їм заборонено здійснювати мобінг інших лобістів.

