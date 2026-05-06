Як військовослужбовцю оформити довіреність на користування банківським рахунком

21:20, 6 травня 2026
Військовослужбовець може оформити довіреності, яка дозволяє іншій особі розпоряджатися рахунком.
Міністерство юстиції України пояснило, як рідним військовослужбовця отримати можливість використовувати кошти на його банківському рахунку, поки він несе службу.

«Обмежений доступ до зв’язку та банківських сервісів під час служби часто ускладнює вирішення фінансових питань. Один із дієвих інструментів — оформлення довіреності, яка дозволяє іншій особі розпоряджатися вашим рахунком», - повідомили у Мін’юсті.

Що це дає

Довіреність — це документ, який надає представнику право діяти від вашого імені. Зокрема, він може:

- звертатися до банку та отримувати інформацію про рахунок;

- знімати кошти, здійснювати перекази, оплачувати рахунки;

- відкривати чи закривати рахунки;

- подавати заяви та підписувати документи.

Представником може бути будь-яка повнолітня дієздатна особа (родич або інша довірена людина). Ви можете визначити як одну, так і кількох осіб.

Чим довіреність відрізняється від додаткової картки

Додаткова картка дозволяє користуватися коштами, але не дає права діяти від вашого імені в банку. Натомість довіреність охоплює ширший спектр юридичних дій і не потребує вашої особистої присутності для оформлення картки.

Як оформити довіреність

Документ складається у довільній формі, але має містити:

- дані довірителя і представника;

- реквізити рахунку;

- чіткий перелік повноважень;

- строк дії (за потреби), дату і місце складання;

- підписи сторін.

Важливо максимально конкретно визначити, які дії дозволені представнику.

Хто може посвідчити довіреність

Під час воєнного стану це можуть зробити:

- нотаріус;

- посадова особа органу місцевого самоврядування (у сільській місцевості);

- командир військової частини;

- керівник або лікар військового медзакладу (якщо ви на лікуванні);

- уповноважений працівник банку.

Довіреності, посвідчені командирами або медичними закладами, мають таку ж юридичну силу, як і нотаріальні.

На що звернути увагу

- довіреність може бути строковою або безстроковою;

- засвідчення командиром є безоплатним;

- для користування довіреністю представнику знадобляться паспорт і РНОКПП.

Стрічка новин

