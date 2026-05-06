Как военнослужащему оформить доверенность на пользование банковским счетом
Министерство юстиции Украины объяснило, как родственникам военнослужащего получить возможность использовать средства на его банковском счете, пока он несет службу.
«Ограниченный доступ к связи и банковским сервисам во время службы часто усложняет решение финансовых вопросов. Один из действенных инструментов — оформление доверенности, которая позволяет другому лицу распоряжаться вашим счетом», — сообщили в Минюсте.
Что это дает
Доверенность — это документ, который предоставляет представителю право действовать от вашего имени. В частности, он может:
- обращаться в банк и получать информацию о счете;
- снимать средства, осуществлять переводы, оплачивать счета;
- открывать или закрывать счета;
- подавать заявления и подписывать документы.
Представителем может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо (родственник или другой доверенный человек). Вы можете определить как одного, так и нескольких человек.
Чем доверенность отличается от дополнительной карты
Дополнительная карта позволяет пользоваться средствами, но не дает права действовать от вашего имени в банке. В то же время доверенность охватывает более широкий спектр юридических действий и не требует вашего личного присутствия для оформления карты.
Как оформить доверенность
Документ составляется в произвольной форме, но должен содержать:
- данные доверителя и представителя;
- реквизиты счета;
- четкий перечень полномочий;
- срок действия (при необходимости), дату и место составления;
- подписи сторон.
Важно максимально конкретно определить, какие действия разрешены представителю.
Кто может удостоверить доверенность
Во время военного положения это могут сделать:
- нотариус;
- должностное лицо органа местного самоуправления (в сельской местности);
- командир воинской части;
- руководитель или врач военного медучреждения (если вы на лечении);
- уполномоченный работник банка.
Доверенности, удостоверенные командирами или медицинскими учреждениями, имеют такую же юридическую силу, как и нотариальные.
На что обратить внимание
доверенность может быть срочной или бессрочной;
удостоверение командиром является бесплатным;
для пользования доверенностью представителю понадобятся паспорт и РНОКПП.
