Как военнослужащему оформить доверенность на пользование банковским счетом

Военнослужащий может оформить доверенность, которая позволяет другому лицу распоряжаться счетом.

Министерство юстиции Украины объяснило, как родственникам военнослужащего получить возможность использовать средства на его банковском счете, пока он несет службу.

«Ограниченный доступ к связи и банковским сервисам во время службы часто усложняет решение финансовых вопросов. Один из действенных инструментов — оформление доверенности, которая позволяет другому лицу распоряжаться вашим счетом», — сообщили в Минюсте.

Что это дает

Доверенность — это документ, который предоставляет представителю право действовать от вашего имени. В частности, он может:

обращаться в банк и получать информацию о счете;

снимать средства, осуществлять переводы, оплачивать счета;

открывать или закрывать счета;

подавать заявления и подписывать документы.

Представителем может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо (родственник или другой доверенный человек). Вы можете определить как одного, так и нескольких человек.

Чем доверенность отличается от дополнительной карты

Дополнительная карта позволяет пользоваться средствами, но не дает права действовать от вашего имени в банке. В то же время доверенность охватывает более широкий спектр юридических действий и не требует вашего личного присутствия для оформления карты.

Как оформить доверенность

Документ составляется в произвольной форме, но должен содержать:

данные доверителя и представителя;

реквизиты счета;

четкий перечень полномочий;

срок действия (при необходимости), дату и место составления;

подписи сторон.

Важно максимально конкретно определить, какие действия разрешены представителю.

Кто может удостоверить доверенность

Во время военного положения это могут сделать:

нотариус;

должностное лицо органа местного самоуправления (в сельской местности);

командир воинской части;

руководитель или врач военного медучреждения (если вы на лечении);

уполномоченный работник банка.

Доверенности, удостоверенные командирами или медицинскими учреждениями, имеют такую же юридическую силу, как и нотариальные.

На что обратить внимание

доверенность может быть срочной или бессрочной;

удостоверение командиром является бесплатным;

для пользования доверенностью представителю понадобятся паспорт и РНОКПП.

