  1. В Украине

Как военнослужащему оформить доверенность на пользование банковским счетом

21:20, 6 мая 2026
Военнослужащий может оформить доверенность, которая позволяет другому лицу распоряжаться счетом.
Фото: mod.gov.ua
Министерство юстиции Украины объяснило, как родственникам военнослужащего получить возможность использовать средства на его банковском счете, пока он несет службу.

«Ограниченный доступ к связи и банковским сервисам во время службы часто усложняет решение финансовых вопросов. Один из действенных инструментов — оформление доверенности, которая позволяет другому лицу распоряжаться вашим счетом», — сообщили в Минюсте.

Что это дает

Доверенность — это документ, который предоставляет представителю право действовать от вашего имени. В частности, он может:

  • обращаться в банк и получать информацию о счете;
  • снимать средства, осуществлять переводы, оплачивать счета;
  • открывать или закрывать счета;
  • подавать заявления и подписывать документы.

Представителем может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо (родственник или другой доверенный человек). Вы можете определить как одного, так и нескольких человек.

Чем доверенность отличается от дополнительной карты

Дополнительная карта позволяет пользоваться средствами, но не дает права действовать от вашего имени в банке. В то же время доверенность охватывает более широкий спектр юридических действий и не требует вашего личного присутствия для оформления карты.

Как оформить доверенность

Документ составляется в произвольной форме, но должен содержать:

  • данные доверителя и представителя;
  • реквизиты счета;
  • четкий перечень полномочий;
  • срок действия (при необходимости), дату и место составления;
  • подписи сторон.

Важно максимально конкретно определить, какие действия разрешены представителю.

Кто может удостоверить доверенность

Во время военного положения это могут сделать:

  • нотариус;
  • должностное лицо органа местного самоуправления (в сельской местности);
  • командир воинской части;
  • руководитель или врач военного медучреждения (если вы на лечении);
  • уполномоченный работник банка.

Доверенности, удостоверенные командирами или медицинскими учреждениями, имеют такую же юридическую силу, как и нотариальные.

На что обратить внимание

доверенность может быть срочной или бессрочной;

удостоверение командиром является бесплатным;

для пользования доверенностью представителю понадобятся паспорт и РНОКПП.

ВСУ минюст военнослужащие

