Пеня, штраф і арешт майна – що загрожує за несплату податків

Платникам дають 30 днів, щоб уникнути санкцій — після цього нараховуються пеня та штрафи.

Енергетична митниця Держмитслужби закликала платників не затягувати зі сплатою податкових зобов’язань і нагадала про наслідки їх несвоєчасного виконання.

З травня 2024 року митні органи відновили проведення документальних перевірок після скасування мораторію. За результатами перевірок Енергетичною митницею донараховано митних платежів на суму близько 500 млн грн. Із цієї суми 13,1 млн грн уже сплачено до державного бюджету, ще 2,1 млн грн становить податковий борг підприємств.

У митниці наголошують: якщо суми, визначені у податкових повідомленнях-рішеннях, не сплачуються у встановлені строки, виникає податковий борг із відповідними наслідками, зокрема нарахуванням пені та застосуванням заходів стягнення.

Водночас законодавство передбачає можливість уникнути додаткового фінансового навантаження. Зокрема, відповідно до пункту 69.37 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, у разі сплати суми податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів із моменту отримання податкового повідомлення-рішення штрафні санкції скасовуються, а пеня не нараховується.

Таким чином, платники мають 30 днів для врегулювання ситуації без застосування санкцій. Після спливу цього строку сума набуває статусу податкового боргу з усіма передбаченими наслідками.

Податковий борг визначається як сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплачена у встановлений строк, разом із нарахованою пенею.

Загалом платник має сплатити нараховане грошове зобов’язання протягом 10 робочих днів після отримання податкового повідомлення-рішення. У разі оскарження — протягом 10 робочих днів після завершення процедури узгодження.

На період воєнного стану діють окремі правила: якщо зобов’язання сплачено протягом 30 календарних днів, штрафи не застосовуються, а пеня не нараховується. У такому випадку платник може обмежитися сплатою лише основної суми.

Якщо строки сплати порушено, платник зобов’язаний самостійно нарахувати пеню, у тому числі за період оскарження.

У разі прострочення передбачені фінансові санкції: при затримці до 30 календарних днів — штраф 5% від суми боргу, понад 30 днів — 10%.

За наявності податкового боргу контролюючі органи застосовують заходи впливу, зокрема податкову заставу майна платника та можливий арешт відповідно до норм Податкового кодексу України.

