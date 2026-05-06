Пеня, штраф и арест имущества — что грозит за неуплату налогов

Налогоплательщикам дается 30 дней, чтобы избежать санкций — после этого начисляются пеня и штрафы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энергетическая таможня Гостаможслужбы призвала плательщиков не затягивать с уплатой налоговых обязательств и напомнила о последствиях их несвоевременного выполнения.

С мая 2024 года таможенные органы возобновили проведение документальных проверок после отмены моратория. По результатам проверок Энергетической таможней доначислено таможенных платежей на сумму около 500 млн грн. Из этой суммы 13,1 млн грн уже уплачено в государственный бюджет, еще 2,1 млн грн составляет налоговый долг предприятий.

В таможне подчеркивают: если суммы, определенные в налоговых уведомлениях-решениях, не уплачиваются в установленные сроки, возникает налоговый долг с соответствующими последствиями, в частности начислением пени и применением мер взыскания.

В то же время законодательство предусматривает возможность избежать дополнительной финансовой нагрузки. В частности, в соответствии с пунктом 69.37 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, в случае уплаты суммы налогового обязательства в течение 30 календарных дней с момента получения налогового уведомления-решения штрафные санкции отменяются, а пеня не начисляется.

Таким образом, у плательщиков есть 30 дней для урегулирования ситуации без применения санкций. По истечении этого срока сумма приобретает статус налогового долга со всеми предусмотренными последствиями.

Налоговый долг определяется как сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченная в установленный срок, вместе с начисленной пеней.

Как правило, плательщик должен уплатить начисленное денежное обязательство в течение 10 рабочих дней после получения налогового уведомления-решения. В случае обжалования — в течение 10 рабочих дней после завершения процедуры согласования.

На период военного положения действуют отдельные правила: если обязательство уплачено в течение 30 календарных дней, штрафы не применяются, а пеня не начисляется. В таком случае плательщик может ограничиться уплатой только основной суммы.

Если сроки уплаты нарушены, плательщик обязан самостоятельно начислить пеню, в том числе за период обжалования.

В случае просрочки предусмотрены финансовые санкции: при задержке до 30 календарных дней — штраф 5% от суммы долга, свыше 30 дней — 10%.

При наличии налогового долга контролирующие органы применяют меры воздействия, в частности налоговый залог имущества плательщика и возможный арест в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.