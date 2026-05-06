Архів Міноборони має надати суду документи для розгляду спору про бойові виплати військовому

Чернігівський окружний адміністративний суд розглянув клопотання представника відповідача про витребування доказів у справі щодо нарахування та виплати додаткової грошової винагороди військовослужбовцю за безпосередню участь у бойових діях.

Чернігівський окружний адміністративний суд розглянув клопотання представника відповідача про витребування доказів у справі № 620/12612/25 за позовом щодо визнання протиправною відмови у нарахуванні та виплаті додаткової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168. Спір стосується виплати винагороди у зв’язку з безпосередньою участю військовослужбовця у бойових діях у період з 20 вересня 2022 року по 28 лютого 2023 року.

Обставини справи

Позивач звернувся до адміністративного суду з вимогою визнати протиправною відмову, викладену у листі відповідача від 22 травня 2024 року, у нарахуванні та виплаті додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану». Позовні вимоги також стосуються зобов’язання призначити, нарахувати та виплатити відповідну винагороду за період безпосередньої участі у бойових діях та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

Ухвалою суду від 09 грудня 2025 року позовну заяву було залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків. Надалі суд поновив позивачу строк звернення до суду та відкрив провадження за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Пізніше представник відповідача подав клопотання про витребування додаткових доказів, необхідних для розгляду справи. Йшлося про довідки військової частини щодо безпосередньої участі позивача у бойових діях, витяги з бойових розпоряджень, журналів бойових дій та бойових донесень за період з вересня 2022 року по лютий 2023 року.

Клопотання мотивували тим, що відповідна військова частина була розформована на підставі директиви Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, а документи тривалого зберігання передано до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що одним із принципів адміністративного судочинства є офіційне з’ясування всіх обставин у справі. Цей принцип передбачає активну роль суду та обов’язок вживати всіх передбачених законом заходів для повного й всебічного встановлення фактичних обставин спору.

Чернігівський окружний адміністративний суд послався на положення статей 72, 77 та 80 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до яких доказами є будь-які дані, що підтверджують або спростовують обставини справи, а суд має право витребувати докази як за клопотанням учасників процесу, так і з власної ініціативи.

Суд дійшов висновку про необхідність витребування у Галузевого державного архіву Міністерства оборони України довідок про участь у бойових діях, витягів із бойових розпоряджень, журналу бойових дій та бойових донесень, оскільки ці документи мають значення для повного та об’єктивного з’ясування обставин спору щодо права на додаткову грошову винагороду.

Ухвалою суду клопотання представника відповідача було задоволено. Галузевий державний архів Міністерства оборони України зобов’язано протягом десяти днів надати суду витребувані документи. Також суд роз’яснив архіву обов’язок повідомити про неможливість подання доказів із зазначенням причин у триденний строк із моменту отримання ухвали.

Суд окремо наголосив, що відповідно до частин восьмої та дев’ятої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неподання витребуваних доказів без поважних причин або неповідомлення про неможливість їх подання можуть застосовуватися заходи процесуального примусу.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

