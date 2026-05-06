Архив Минобороны должен предоставить суду документы для рассмотрения спора о боевых выплатах военному

Черниговский окружной административный суд рассмотрел ходатайство представителя ответчика об истребовании доказательств по делу №620/12612/25 по иску о признании противоправным отказа в начислении и выплате дополнительного денежного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168. Спор касается выплаты вознаграждения в связи с непосредственным участием военнослужащего в боевых действиях в период с 20 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Обстоятельства дела

Истец обратился в административный суд с требованием признать противоправным отказ, изложенный в письме ответчика от 22 мая 2024 года, в начислении и выплате дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». Исковые требования также касаются обязательства назначить, начислить и выплатить соответствующее вознаграждение за период непосредственного участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии.

Определением суда от 09 декабря 2025 года исковое заявление было оставлено без движения с предоставлением срока для устранения недостатков. В дальнейшем суд восстановил истцу срок обращения в суд и открыл производство по делу по правилам упрощённого искового производства без вызова сторон.

Позднее представитель ответчика подал ходатайство об истребовании дополнительных доказательств, необходимых для рассмотрения дела. Речь шла о справках воинской части о непосредственном участии истца в боевых действиях, выписках из боевых распоряжений, журналов боевых действий и боевых донесений за период с сентября 2022 года по февраль 2023 года.

Ходатайство мотивировали тем, что соответствующая воинская часть была расформирована на основании директивы Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, а документы длительного хранения переданы в Отраслевой государственный архив Министерства обороны Украины.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что одним из принципов административного судопроизводства является официальное выяснение всех обстоятельств дела. Этот принцип предусматривает активную роль суда и обязанность принимать все предусмотренные законом меры для полного и всестороннего установления фактических обстоятельств спора.

Черниговский окружной административный суд сослался на положения статей 72, 77 и 80 Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которым доказательствами являются любые данные, подтверждающие или опровергающие обстоятельства дела, а суд вправе истребовать доказательства как по ходатайству участников процесса, так и по собственной инициативе.

Суд пришёл к выводу о необходимости истребования у Отраслевого государственного архива Министерства обороны Украины справок об участии в боевых действиях, выписок из боевых распоряжений, журнала боевых действий и боевых донесений, поскольку эти документы имеют значение для полного и объективного выяснения обстоятельств спора относительно права на дополнительное денежное вознаграждение.

Определением суда ходатайство представителя ответчика было удовлетворено. Отраслевой государственный архив Министерства обороны Украины обязали в течение десяти дней предоставить суду истребованные документы. Также суд разъяснил архиву обязанность сообщить о невозможности предоставления доказательств с указанием причин в трёхдневный срок с момента получения определения.

Суд отдельно подчеркнул, что в соответствии с частями восьмой и девятой статьи 80 Кодекса административного судопроизводства Украины в случае непредоставления истребованных доказательств без уважительных причин либо несообщения о невозможности их предоставления могут применяться меры процессуального принуждения.

Определение вступило в законную силу с момента его подписания судьёй и обжалованию не подлежит.

