У Британії покарали адвоката, який п’яним прийшов до суду

У Великій Британії адвоката зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1 тисячі фунтів стерлінгів після того, як він з’явився до суду надто п’яним, щоб представляти свого клієнта, пише BBC.

Як повідомила Рада зі стандартів адвокатури, Джеймса Ханкінсона доправили до лікарні після того, як він знепритомнів у судовому центрі Maidstone Combined Court Centre у графстві Кент 13 березня 2025 року.

За даними регулятора, клієнт повідомив, що коли адвокат прибув перед слуханням, у нього були червоні очі, нечітка мова та сильний запах алкоголю.

Ханкінсон, який отримав адвокатську кваліфікацію у 2014 році, визнав, що його поведінка порушувала професійні обов’язки, і пояснив у своє виправдання, що цей інцидент був «разовим випадком».

Регулятор дійшов висновку, що поведінка адвоката була «безрозсудною» та призвела до «марної витрати часу суду».

Баристер «висловив глибоке каяття» та заявив, що йому «неймовірно соромно за свої дії» після того, як через чотири дні після інциденту він сам повідомив про себе регулятору.

Згодом Ханкінсон надав результати токсикологічного тесту своїй адвокатській палаті, «щоб продемонструвати подальше утримання від алкоголю».

Слухання у справі його клієнта перенесли, а самого Ханкінсона замінив більш досвідчений адвокат. Також він «особисто компенсував клієнту втрату заробітку через необхідність відвідувати повторне слухання».

