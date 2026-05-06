В Британии наказали адвоката, который пьяным пришел в суд

21:42, 6 мая 2026
В Великобритании адвоката обязали выплатить штраф в размере 1 тысячи фунтов стерлингов после того, как он явился в суд слишком пьяным, чтобы представлять своего клиента, пишет BBC.

Как сообщила Совет по стандартам адвокатуры, Джеймса Ханкинсона доставили в больницу после того, как он потерял сознание в судебном центре Maidstone Combined Court Centre в графстве Кент 13 марта 2025 года.

По данным регулятора, клиент сообщил, что когда адвокат прибыл перед слушанием, у него были красные глаза, невнятная речь и сильный запах алкоголя.

Ханкинсон, получивший адвокатскую квалификацию в 2014 году, признал, что его поведение нарушало профессиональные обязанности, и пояснил в свое оправдание, что этот инцидент был «разовым случаем».

Регулятор пришел к выводу, что поведение адвоката было «безрассудным» и привело к «напрасной трате времени суда».

Барристер «выразил глубокое раскаяние» и заявил, что ему «невероятно стыдно за свои действия» после того, как через четыре дня после инцидента он сам сообщил о себе регулятору.

Позже Ханкинсон предоставил результаты токсикологического теста своей адвокатской палате, «чтобы продемонстрировать дальнейшее воздержание от алкоголя».

Слушание по делу его клиента перенесли, а самого Ханкинсона заменил более опытный адвокат. Также он «лично компенсировал клиенту потерю заработка из-за необходимости посещать повторное слушание».

