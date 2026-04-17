Достаточно ли неучастия в воспитании: апелляционный суд лишил мать родительских прав из-за системного уклонения

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело о лишении матери родительских прав из-за длительного уклонения от воспитания и содержания ребенка.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу представительницы истца на решение суда первой инстанции, которым было отказано в удовлетворении иска о лишении бывшей супруги родительских прав в отношении их малолетнего сына. В жалобе заявительница просила отменить это решение и принять новое — о полном удовлетворении исковых требований её клиента.

По результатам рассмотрения коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы с учётом установленных обстоятельств по делу № 570/2468/25.

Обстоятельства дела и выводы органов опеки

Суд апелляционной инстанции установил, что стороны состояли в браке, после расторжения которого ребёнок остался проживать с отцом и его семьёй без матери, местонахождение которой неизвестно.

Как следует из заключения службы по делам детей «Об определении места жительства малолетних детей», согласно акту обследования условий проживания, мальчик проживает в доме со всеми удобствами, обеспечен одеждой, успешно учится в гимназии.

Служба по делам детей сельского совета указала на целесообразность определения места жительства с отцом.

Другим решением местного суда с ответчицы взысканы алименты в пользу истца на содержание сына, в связи с неуплатой которых образовалась задолженность.

Согласно заключению органа опеки и попечительства (далее — ООП) службы по делам детей сельского совета о целесообразности лишения родительских прав ответчицы в отношении малолетнего ребёнка, утверждённому решением исполнительного комитета сельского совета, руководствуясь ч. 1 ст. 12 Закона Украины «Об охране детства», ч.ч. 2, 3 ст. 150, ст. 164, 165, 180 Семейного кодекса Украины (далее — СК Украины) и учитывая интересы ребёнка, орган опеки и попечительства сельского совета Ровненской области счёл целесообразным лишение родительских прав ответчицы в отношении её малолетнего ребёнка.

В соответствии с ч. 3 ст. 51 Конституции Украины и нормами действующего законодательства, семья, детство, материнство и отцовство охраняются государством.

Воспитание в семье является основой развития личности ребёнка. На каждого из родителей возлагается равная ответственность за воспитание, обучение и развитие ребёнка. Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать ребёнка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и моральном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития его природных способностей, уважать достоинство ребёнка, готовить его к самостоятельной жизни и труду (часть первая статьи 12 Закона Украины «Об охране детства»).

В соответствии со статьёй 165 СК Украины право на обращение в суд с иском о лишении родительских прав имеют один из родителей, опекун, попечитель, лицо, в семье которого проживает ребёнок, учреждение здравоохранения, учебное или иное детское учреждение, в котором он находится, орган опеки и попечительства, прокурор, а также сам ребёнок, достигший четырнадцати лет.

Основания лишения родительских прав предусмотрены частью первой статьи 164 СК Украины. В частности, п. 2 ч. 1 ст. 164 СК Украины определяет, что мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребёнка и/или обеспечению получения им полного общего среднего образования.

В постановлении Верховного Суда в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда от 29 января 2024 года по делу № 185/9339/21 (производство № 61-8918сво23) указано, что:

«толкование содержания пункта 2 части первой статьи 164 СК Украины даёт возможность сделать вывод, что уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребёнка может быть основанием для лишения родительских прав только при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей имеет место, когда они не заботятся о физическом и духовном развитии ребёнка, его обучении, подготовке к самостоятельной жизни, в частности не обеспечивают необходимого питания, медицинского ухода, лечения ребёнка, что негативно влияет на его физическое развитие как составляющую воспитания; не общаются с ребёнком в объёме, необходимом для его нормального самоосознания; не предоставляют ребёнку доступ к культурным и другим духовным ценностям; не способствуют усвоению им общепризнанных норм морали; не проявляют интереса к его внутреннему миру; не создают условий для получения им образования».

Указанные факторы, как каждый в отдельности, так и в совокупности, можно оценивать как уклонение от воспитания ребёнка лишь при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Лишение родительских прав является исключительной мерой, которая влечёт за собой существенные правовые последствия как для отца (матери), так и для ребёнка (статья 166 СК Украины). Лишение родительских прав допускается лишь тогда, когда изменить поведение родителей в лучшую сторону невозможно, и только при наличии вины в их действиях.

Также Верховный Суд неоднократно обращал внимание, что обращению в суд с иском о лишении родительских прав должна предшествовать взвешенная и тщательная подготовка, сбор необходимой доказательной базы, поскольку большинство факторов, являющихся основанием для принятия положительных решений в указанных категориях дел, носит оценочный характер, зависит от конкретных обстоятельств дела и личности участников этих правоотношений (постановления от 12 февраля 2024 года по делу № 202/1931/22, от 28 февраля 2024 года по делу № 303/4697/22, от 23 октября 2024 года по делу № 464/2040/23 и другие).

Оценка доказательств и выводы апелляционного суда

Как уже установлено ранее, органом опеки и попечительства рассматривался вопрос об определении места жительства малолетнего ребёнка, по результатам чего место жительства мальчика определено с отцом.

Согласно заключению ООП о лишении родительских прав признано целесообразным лишить ответчицу родительских прав.

Оценивая заключение органа опеки и попечительства о целесообразности лишения ответчицы родительских прав, коллегия судей обратила внимание, что вопрос целесообразности лишения родительских прав рассматривался органом опеки и попечительства повторно.

ООП обследовались условия проживания ребёнка и установлено, что мать не занимается воспитанием, не заботится о физическом развитии, не обеспечивает, не видится и не интересуется сыном.

Коллегия судей, принимая решение об отмене обжалуемого представительницей истца судебного решения и принятии нового решения об удовлетворении исковых требований, исходила также из того, что мнение ребёнка хотя и не является определяющим, но является важным, а решение должно основываться на совокупности исследованных доказательств и установленных обстоятельств, с учётом наилучших интересов ребёнка и пропорциональности вмешательства в право на уважение семейной жизни.

Материалами дела также подтверждается, что с апреля 2024 года, то есть в течение года до обращения в суд с иском, ответчица не проживает по месту проживания ребёнка.

Кроме того, судом установлено, что приговором суда первой инстанции в апреле 2025 года ответчица признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК Украины, и ей назначено наказание в виде общественных работ сроком 120 часов. В рамках данного уголовного производства установлено, что ответчица злостно уклонялась от уплаты алиментов на содержание другого ребёнка, в отношении которого решением суда в декабре 2025 года она лишена родительских прав.

Ответчица подала заявления, которыми исковые требования признаёт в полном объёме и не возражает против лишения её родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына.

Оценивая поданные заявления как письменные доказательства, коллегия судей учла, что отсутствие возражений ответчицы против лишения её родительских прав в отношении собственного ребёнка в совокупности с другими установленными обстоятельствами дела свидетельствует о её фактическом самоотстранении от выполнения родительских обязанностей и надлежащей заботы об интересах ребёнка.

