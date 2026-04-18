18 собак в квартире: в Тернополе суд закрыл дело из-за недоказанности жестокого обращения

В Тернополе суд рассмотрел дело о возможном жестоком обращении с животными из-за содержания 18 собак в квартире, однако не установил состава административного правонарушения.

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области в составе рассмотрел материалы, поступившие от органа Национальной полиции, о привлечении гражданки Украины к административной ответственности по части второй статьи 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях по факту жестокого обращения с животными, которое, согласно протоколу об административном правонарушении, заключалось в содержании значительного количества собак в жилом помещении без обеспечения надлежащих условий их существования и с нарушением санитарно-гигиенических норм и правил сосуществования.

Суть дела № 607/3809/26

Основанием для привлечения к административной ответственности стал протокол об административном правонарушении от 17 февраля 2026 года, согласно которому лицу инкриминировалось жестокое обращение с животными.

Кроме того, материалы дела содержали сведения о том, что лицо ранее привлекалось к административной ответственности по статье 154 КУоАП, что стало основанием для квалификации действий по части второй статьи 89 КУоАП.

Согласно содержанию протокола, в двухкомнатной квартире по месту проживания содержалось значительное количество беспородных собак (около восемнадцати), при этом, по мнению органа полиции, не обеспечивались надлежащие условия их содержания, не соблюдались санитарно-гигиенические нормы эксплуатации жилого помещения, а также нарушались правила сосуществования и права других жителей дома.

Материалы дела содержали обращения представителей жилищно-эксплуатационной организации и жалобы жильцов дома относительно наличия шума, неприятного запаха и значительного количества животных в квартире. В рапорте сотрудника полиции указывалось на выявление в квартире большого количества собак, их визуально худощавое состояние, наличие резкого запаха и ненадлежащие, по мнению полицейского, условия содержания.

Лицо, в отношении которого составлен протокол, в судебном заседании вину не признало и пояснило, что содержит собак из гуманных соображений, поскольку они были оставлены. Оно отметило, что обеспечивает животных питанием, выгуливает их, а их физическое состояние связывает с возрастом и перенесёнными заболеваниями. Также указало на отсутствие какого-либо жестокого обращения или насилия в отношении животных.

К материалам дела были приобщены показания свидетелей, которые указывали на нарушение покоя жильцов, ненадлежащие условия содержания животных, отсутствие регулярного выгула большинства собак и распространение неприятного запаха. Вместе с тем, несмотря на наличие в материалах дела протокола, рапорта сотрудника полиции, фотоматериалов и показаний свидетелей, они не содержали заключений ветеринарных специалистов или иных объективных данных о состоянии здоровья животных.

Позиции и выводы суда

Суд, исследовав материалы дела, исходил из того, что в соответствии с требованиями статей 245, 251, 252 и 280 КУоАП обязательным условием привлечения лица к административной ответственности является установление события правонарушения и вины лица на основании надлежащих и допустимых доказательств.

Суд также отметил, что в соответствии со статьёй 251 КУоАП обязанность по сбору доказательств возлагается на орган, уполномоченный на составление протокола об административном правонарушении. При этом суд не вправе самостоятельно отыскивать доказательства виновности лица, поскольку это противоречило бы принципу независимости суда, гарантированному статьёй 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Оценивая протокол об административном правонарушении, суд обратил внимание на отсутствие надлежащей конкретизации инкриминируемого деяния. В протоколе приведены общие формулировки о жестоком обращении с животными и нарушении условий их содержания, однако не определены конкретные действия или бездействие, составляющие объективную сторону правонарушения. Такая неопределённость, по мнению суда, ограничивает право лица на защиту, гарантированное процессуальным законом.

Суд также отметил, что состав административного правонарушения, предусмотренного статьёй 89 КУоАП, имеет материальный характер и предполагает наступление определённых последствий в виде физической боли, страданий или иных проявлений жестокого обращения с животными. В то же время в материалах дела отсутствуют данные о конкретных последствиях для животных, их физическое состояние не подтверждено какими-либо заключениями специалистов, а утверждения об их истощении основаны исключительно на визуальных наблюдениях.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что уполномоченным органом не были приняты меры, предусмотренные законодательством в случае наличия угрозы жизни или здоровью животных, в частности не осуществлялось их временное изъятие. Это, по мнению суда, свидетельствует об отсутствии надлежащего подтверждения существования такой угрозы.

Показания свидетелей, сводящиеся к жалобам на шум и неприятный запах, суд оценил как такие, что могут свидетельствовать о нарушении правил пользования жилыми помещениями или норм сосуществования, однако сами по себе не доказывают факта жестокого обращения с животными в понимании статьи 89 КУоАП.

В совокупности установленных обстоятельств суд пришёл к выводу об отсутствии надлежащих и допустимых доказательств, которые подтверждали бы наличие в действиях лица состава административного правонарушения. В связи с этим суд признал невозможным установить как событие правонарушения, так и вину лица в его совершении.

Руководствуясь принципом презумпции невиновности и положениями пункта 1 части первой статьи 247 КУоАП, суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

