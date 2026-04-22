Работница Ощадбанка присвоила вклад более 110 000 грн: как ее наказал суд

16:36, 22 апреля 2026
В течение марта–июля 2021 года работница банка завладела средствами, которые мужчина внес по договорам банковского вклада — 100 000 грн и 10 816 долларов.
Взыскать с АО «Ощадбанк» 100 000 грн и 10 816 долларов США в возмещение материального ущерба и 20 000 грн морального вреда — с такими требованиями в суд обратился вкладчик учреждения. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Он пояснил, что имел процессуальный статус потерпевшего в уголовном производстве по обвинению работницы банка в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

В течение марта–июля 2021 года она завладела средствами, которые он внес по договорам банковского вклада — 100 000 грн и 10 816 долларов США. Суд признал должностное лицо виновной в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 8 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью и занимать определенные должности, с конфискацией имущества и штрафом. Приговор вступил в законную силу.

Истец считал, поскольку причиненный ему ущерб связан с действиями работницы при исполнении служебных обязанностей, то с банка следует взыскать соответствующие суммы в возмещение материального и морального вреда.

Белогорский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск. Суд исходил из того, что истец имеет право на получение средств, которыми завладела работница банка при исполнении своих служебных обязанностей.

Ощадбанк в апелляционной жалобе просил отменить решение и отказать в иске. Апеллянт утверждал, что истец не заключал с банком договор вклада. Документ был подделан и не создает никаких правовых последствий для учреждения, а 100 000 грн он передал тогдашней работнице банка как физическому лицу, руководствуясь личным доверием, а не как уполномоченному представителю банка.

Относительно валютного вклада банк отмечал, что выполнил свои обязательства по договору, перечислив средства на карточный счет клиента. Дальнейшее снятие через банкомат и завладение этими средствами произошло вследствие действий работницы, поэтому оснований для возложения ответственности на банк нет.

Также банк считал, что местный суд неправильно применил статью 1172 Гражданского кодекса Украины, поскольку не исследовал вопрос выполнения работницей трудовых (служебных) обязанностей.

Апелляционный суд отметил, что приговором суда, вступившим в законную силу, установлено, что осужденная за служебный подлог и завладение средствами клиента находилась в трудовых отношениях с АО «Ощадбанк» и уголовные правонарушения совершила как должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением. Она взяла деньги у клиента, составила письменные договоры, подписала их от имени банка, заверила печатью и выдала вкладчику.

Факт принятия в банке наличных средств от истца как вкладчика и выдачи ему документов об оформлении договора банковского вклада установлен приговором суда в уголовном производстве и не требует доказывания в гражданском деле.

То обстоятельство, что истец внес средства, свидетельствует о заключении между ним и банком договоров банковского вклада. Письменная форма соблюдена, договоры не расторгнуты в судебном порядке, не признаны недействительными, следовательно их действительность презюмируется.

Поскольку истец внес заявленные суммы средств по договорам вклада, он имеет право требовать их взыскания с банка, констатировал апелляционный суд.

При этом отметил, что несогласие суда с приведенным в исковом заявлении правовым обоснованием спорных правоотношений не является основанием для отказа в иске, поскольку согласно принципу jura novit curia неправильная юридическая квалификация истцом и ответчиком спорных правоотношений не освобождает суд от обязанности применить для разрешения спора надлежащие нормы права.

Таким образом апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, уменьшив взысканную с банка сумму судебного сбора. В остальной части решение суда первой инстанции оставил без изменений.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 669/923/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

