Штраф от ТЦК без уведомления о рассмотрении — законно ли это: позиция суда

Мужчине начислили штраф 17 тысяч грн до назначенного рассмотрения и без надлежащего уведомления.

Полонский районный суд Хмельницкой области признал противоправным и отменил постановление ТЦК, которой военнообязанного оштрафовали на 17 тысяч грн за якобы нарушение правил воинского учета в особый период. Суд установил, что решение принято с существенными нарушениями процедуры, а субъект властных полномочий не доказал наличие в действиях лица состава административного правонарушения.

Ключевым в деле стало не только то, что гражданина фактически лишили права на защиту, но и то, что сам характер обвинения изменили уже на этапе вынесения постановления. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что привлечение к ответственности не соответствовало требованиям законности, а производство подлежит закрытию.

Обстоятельства дела № 681/1/26

Истец обжаловал постановление от 9 октября 2025 года, которым его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Из материалов дела установлено, что после начала полномасштабной мобилизации мужчина был призван на военную службу и проходил ее в подразделении территориального центра комплектования и социальной поддержки. В феврале 2023 года его уволили в запас по семейным обстоятельствам — в связи с инвалидностью жены. На момент возникновения спорных правоотношений он имел статус военнообязанного, а не работника или служащего ТЦК и СП.

По версии территориального центра, истец не выполнил обязанности воинского учета, в частности не уточнил персональные данные в установленный законом срок и не сообщал об их изменении, а также не прибыл для прохождения военно-врачебной комиссии. На этом основании его привлекли к ответственности и наложили штраф.

Истец, в свою очередь, указал, что не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела, узнал о постановлении лишь после открытия исполнительного производства, а после фактического вызова в октябре 2025 года сразу прошел военно-врачебную комиссию. Он также указывал на отсутствие доказательств правонарушения и существенные нарушения процедуры при привлечении к ответственности.

Оценка суда

Оценивая правомерность постановления, суд исходил из принципа, закрепленного в статье 19 Конституции Украины, согласно которому органы власти обязаны действовать лишь на основании и способом, предусмотренными законом, а также из положений КУпАП относительно гарантий прав лица, привлекаемого к административной ответственности.

Суд установил, что истец не был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения дела. Более того, постановление о наложении административного взыскания вынесено 9 октября 2025 года, тогда как рассмотрение дела было назначено на 10 октября 2025 года. Такие действия суд расценил как грубое нарушение процедуры, которое лишило лицо возможности реализовать права на участие в рассмотрении дела, представление доказательств и пользование правовой помощью, предусмотренные статьей 268 КУпАП.

Отдельно суд обратил внимание на расхождение между содержанием протокола об административном правонарушении и постановлением. В протоколе истцу вменяли непрохождение военно-врачебной комиссии как лицу, подлежащему повторному медицинскому осмотру. В то время как в постановлении его фактически привлекли к ответственности за другое нарушение — неуточнение военно-учетных данных в установленный срок. Суд подчеркнул, что протокол определяет пределы обвинения, а их изменение при рассмотрении дела является недопустимым и нарушает право лица на защиту.

Также суд отметил, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение того, что должностное лицо, составившее протокол, было уполномочено на совершение таких действий.

Оценивая доказательства в целом, суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих наличие в действиях истца состава административного правонарушения, а ответчик не доказал правомерность принятого решения. С учетом принципа презумпции невиновности все сомнения относительно доказанности вины лица были истолкованы в его пользу.

Решение суда

Суд удовлетворил иск в полном объеме, отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 000 грн и закрыл производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Кроме того, суд взыскал с территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 665,60 грн за счет бюджетных ассигнований.

Решение может быть обжаловано в Седьмой апелляционный административный суд в течение десяти дней.

