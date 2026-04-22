Штраф від ТЦК без повідомлення про розгляд — чи законно це: позиція суду

Чоловіку нарахували штраф 17 тисяч грн до призначеного розгляду і без належного повідомлення.

Полонський районний суд Хмельницької області визнав протиправною та скасував постанову ТЦК, якою військовозобов’язаного оштрафували на 17 тисяч грн за нібито порушення правил військового обліку в особливий період. Суд встановив, що рішення ухвалене з істотними порушеннями процедури, а суб’єкт владних повноважень не довів наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення.

Ключовим у справі стало не лише те, що громадянина фактично позбавили права на захист, а й те, що сам характер обвинувачення змінили вже на етапі винесення постанови. За таких обставин суд дійшов висновку, що притягнення до відповідальності не відповідало вимогам законності, а провадження підлягає закриттю.

Обставини справи № 681/1/26

Позивач оскаржив постанову від 9 жовтня 2025 року, якою його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП.

Із матеріалів справи встановлено, що після початку повномасштабної мобілізації чоловік був призваний на військову службу та проходив її у підрозділі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У лютому 2023 року його звільнили у запас за сімейними обставинами — у зв’язку з інвалідністю дружини. На момент виникнення спірних правовідносин він мав статус військовозобов’язаного, а не працівника чи службовця ТЦК та СП.

За версією територіального центру, позивач не виконав обов’язки військового обліку, зокрема не уточнив персональні дані у встановлений законом строк та не повідомляв про їх зміну, а також не прибув для проходження військово-лікарської комісії. На цій підставі його притягнули до відповідальності та наклали штраф.

Позивач, своєю чергою, зазначив, що не був належним чином повідомлений про розгляд справи, дізнався про постанову лише після відкриття виконавчого провадження, а після фактичного виклику у жовтні 2025 року одразу пройшов військово-лікарську комісію. Він також вказував на відсутність доказів правопорушення та істотні порушення процедури під час притягнення до відповідальності.

Оцінка суду

Оцінюючи правомірність постанови, суд виходив із принципу, закріпленого у статті 19 Конституції України, за яким органи влади зобов’язані діяти лише на підставі та у спосіб, передбачені законом, а також із положень КУпАП щодо гарантій прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Суд встановив, що позивача не було належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи. Більше того, постанову про накладення адміністративного стягнення винесено 9 жовтня 2025 року, тоді як розгляд справи був призначений на 10 жовтня 2025 року. Такі дії суд розцінив як грубе порушення процедури, що позбавило особу можливості реалізувати права на участь у розгляді справи, подання доказів і користування правовою допомогою, передбачені статтею 268 КУпАП.

Окремо суд звернув увагу на розбіжність між змістом протоколу про адміністративне правопорушення та постановою. У протоколі позивачу інкримінували непроходження військово-лікарської комісії як особі, яка підлягала повторному медичному огляду. Натомість у постанові його фактично притягнули до відповідальності за інше порушення — неуточнення військово-облікових даних у визначений строк. Суд наголосив, що протокол визначає межі обвинувачення, а їх зміна під час розгляду справи є неприпустимою і порушує право особи на захист.

Також суд зазначив, що відповідач не надав належних і допустимих доказів на підтвердження того, що посадова особа, яка склала протокол, була уповноважена на вчинення таких дій.

Оцінюючи докази в цілому, суд дійшов висновку, що матеріали справи не містять належних і допустимих доказів, які б підтверджували наявність у діях позивача складу адміністративного правопорушення, а відповідач не довів правомірність прийнятого рішення. З урахуванням принципу презумпції невинуватості всі сумніви щодо доведеності вини особи були витлумачені на її користь.

Рішення суду

Суд задовольнив позов у повному обсязі, скасував постанову про накладення штрафу в розмірі 17 000 грн та закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Крім того, суд стягнув із територіального центру комплектування та соціальної підтримки на користь позивача сплачений судовий збір у сумі 665,60 грн за рахунок бюджетних асигнувань.

Рішення може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів.

