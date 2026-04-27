ВС: наличие налоговой накладной и других документов поставщика не является безусловным доказательством реальности хозяйственных операций.

19:14, 27 апреля 2026
Тема реального (фактического) совершения хозяйственных операций и ее влияния на налогообложение в очередной раз была рассмотрена Верховным Судом.
ВС убежден, что правовые последствия в виде возникновения права плательщика налога на формирование налогового кредита наступают только в случае реального (фактического) совершения хозяйственных операций по приобретению товаров (работ, услуг) с целью их использования в своей хозяйственной деятельности, связанных с движением активов, изменением обязательств или собственного капитала плательщика, и соответствуют экономическому содержанию, отраженному в заключенных налогоплательщиком договорах, что должно подтверждаться должным образом оформленными первичными документами (постановление от 14 апреля 2026 г. по делу №240/6750/21).

Хозяйственные операции для налогового кредита должны быть фактически осуществлены и подтверждены должным образом оформленными первичными бухгалтерскими документами, отражающими реальность таких операций, и влечь за собой реальные изменения имущественного положения налогоплательщика.

В случае предоставления контролирующим органом доказательств, которые в совокупности с другими доказательствами по делу свидетельствуют о том, что документы, на основании которых налогоплательщик задекларировал налоговый кредит и сформировал расходы, учитываемые при определении объекта налогообложения, содержат несоответствующую действительности информацию, налогоплательщик должен опровергать эти доводы.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу, что представленные истцом документы не подтверждают фактическое выполнения работ и предоставление услуг по строительству нового сооружения ООО. Суд обоснованно исходил из того, что выполнение работ такого характера объективно нуждается в наличии у исполнителя соответствующих материальных и трудовых ресурсов, строительной техники и других активов.

При этом, контролирующим органом по результатам анализа налоговой отчетности и имеющейся у него информации (в частности, по данным формы 20-ОПП и финансовой отчетности), не установлено наличия у ООО собственных или арендованных транспортных средств, строительной техники, помещений для проживания работников в месте выполнения работ, а также других активов, необходимых для осуществления строительных работ.

Таким образом, коллегия судей согласилась с выводами суда апелляционной инстанции, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, которые  в совокупности с установленными обстоятельствами дела, в частности относительно возможностей осуществления ООО соответствующих операций с учетом времени, места, объема материальных и трудовых ресурсов, экономически необходимых для выполнения условий договора генерального подряда, подтверждают факт реального выполнение хозяйственных операций.

Факт наличия у истца налоговой накладной и других учетных документов, выписанных от имени поставщика, не является безусловным доказательством реальности хозяйственных сделок с ним, если другие обстоятельства свидетельствуют о недостоверности информации в этих документах. Для налогового учета значение имеет именно факт выполнения работ тем поставщиком, указанным в первичных документах, предоставленных налогоплательщиком в подтверждение задекларированных сумм налогового кредита.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, коллегия судей пришла к выводу, что контролирующим органом обоснованно установлено завышение истцом налогового кредита в проверенном периоде за счет  безосновательного отнесения сумм НДС по налоговым накладным, составленным ООО.

