  1. Судова практика
  2. / В Україні

ВС: наявність податкової накладної та інших документів постачальника не є безумовним доказом реальності господарських операцій

19:14, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тема реального (фактичного) вчинення господарських операцій та її впливу на оподаткування вчергове була розглянута Верховним Судом.
ВС: наявність податкової накладної та інших документів постачальника не є безумовним доказом реальності господарських операцій
Фото: dtkt.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ВС переконаний, що правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов`язані з рухом активів, зміною зобов`язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами  (постанова від 14 квітня 2026 року у справі №240/6750/21).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Господарські операції для податкового кредиту мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

У разі надання контролюючим органом доказів, які в сукупності з іншими доказами у справі свідчать про те, що документи, на підставі яких платник податків задекларував податковий кредит та сформував витрати, що враховуються при визначені об`єкта оподаткування, містять інформацію, що не відповідає дійсності, платник податків має спростовувати ці доводи.

Разом з тим суд апеляційної інстанції обґрунтовано дійшов висновку, що подані позивачем документи не підтверджують фактичне виконання робіт та наданих послуг з будівництва нової споруди ТОВ. Суд обґрунтовано виходив із того, що виконання робіт такого характеру об`єктивно потребує наявності у виконавця відповідних матеріальних та трудових ресурсів, будівельної техніки та інших активів.

При цьому, контролюючим органом за результатами аналізу податкової звітності та інформації, наявної у нього (зокрема, за даними форми 20-ОПП та фінансової звітності), не встановлено наявності у ТОВ власних або орендованих транспортних засобів, будівельної техніки, приміщень для проживання працівників у місці виконання робіт, а також інших активів, необхідних для здійснення будівельних робіт відповідного виду.

Отже, колегія суддів погодилася з висновками суду апеляційної інстанції, що позивач не надав належних і допустимих доказів, які у сукупності з установленими обставинами справи, зокрема щодо можливостей здійснення ТОВ  відповідних операцій з урахуванням часу, місця, обсягу матеріальних і трудових ресурсів, економічно необхідних для виконання умов договору генерального підряду, підтверджують факт реального виконання господарських операцій.

Факт наявності у позивача податкової накладної та інших облікових документів, виписаних від імені постачальника, не є безумовним доказом реальності господарських операцій з ним, якщо інші обставини свідчать про недостовірність інформації в цих документах. Для податкового обліку значення має саме факт виконання робіт тим постачальником, який вказаний в первинних документах, наданих платником податків на підтвердження задекларованих сум податкового кредиту.

Враховуючи встановлені у справі обставини, колегія суддів дійшла висновку, що контролюючим органом обґрунтовано встановлено завищення позивачем податкового кредиту у перевіреному періоді за рахунок безпідставного віднесення до його складу сум ПДВ за податковими накладними, складеними ТОВ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]