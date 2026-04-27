Верховный Суд разъяснил, когда примирение не освобождает от ответственности за домашнее насилие

13:48, 27 апреля 2026
Верховный Суд рассмотрел дело, в котором суды предыдущих инстанций освободили мужчину от уголовной ответственности за домашнее насилие после примирения с супругой и проверил, правильно ли они применили закон и оценили характер совершенного правонарушения.
Верховный Суд разъяснил, когда примирение не освобождает от ответственности за домашнее насилие
Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное производство по кассационной жалобе прокурора на судебные решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми лицо было освобождено от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Предметом кассационного пересмотра в пределах доводов кассационной жалобы стала правильность применения судами норм материального и процессуального права, в частности положений уголовного закона относительно возможности освобождения лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей.

Суть дела № 449/287/25

Органом досудебного расследования лицо обвинялось в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126¹ Уголовного кодекса Украины, при обстоятельствах систематического совершения психологического домашнего насилия в отношении своей жены. В сентябре и октябре 2024 года обвиняемый неоднократно совершал психологическое насилие, за что привлекался к административной ответственности. Несмотря на это, в декабре 2024 года, находясь по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, он повторно совершил психологическое домашнее насилие в отношении потерпевшей.

Суд первой инстанции, установив указанные обстоятельства, пришел к выводу о возможности освобождения лица от уголовной ответственности на основании статьи 46 Уголовного кодекса Украины в связи с примирением с потерпевшей, которая не имела к обвиняемому претензий. При этом суд первой инстанции ошибочно отнес инкриминируемое уголовное правонарушение к уголовным проступкам, а также исходил из того, что лицо впервые привлекается к уголовной ответственности и примирилось с потерпевшей.

Прокурор, не соглашаясь с таким подходом, указывал, что инкриминируемое правонарушение является умышленным нетяжким преступлением, а не уголовным проступком, что исключает применение статьи 46 Уголовного кодекса Украины, и настаивал на отмене судебных решений.

Суд первой инстанции постановлением освободил обвиняемого от уголовной ответственности по статье 126¹ Уголовного кодекса Украины на основании статьи 46 этого Кодекса в связи с примирением с потерпевшей и закрыл уголовное производство.

Апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, оставил ее без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменений, согласившись с выводами о возможности применения положений статьи 46 Уголовного кодекса Украины.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд исходил из положений статьи 433 Уголовного процессуального кодекса Украины, в соответствии с которыми суд кассационной инстанции пересматривает судебные решения в пределах кассационной жалобы и проверяет правильность применения норм материального и процессуального права.

При этом суд кассационной инстанции не вправе исследовать доказательства, устанавливать новые обстоятельства, признавать доказанными обстоятельства, не установленные в обжалуемом судебном решении, либо решать вопросы о достоверности доказательств.

Согласно статье 438 данного Кодекса основанием для отмены судебных решений является, в частности, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, что включает применение закона, не подлежащего применению, либо его неправильное толкование.

Анализируя требования статьи 46 Уголовного кодекса Украины, Суд отметил, что освобождение от уголовной ответственности возможно лишь в отношении лица, впервые совершившего уголовный проступок или неосторожное нетяжкое преступление, кроме предусмотренных законом исключений, при условии примирения с потерпевшим и возмещения причиненного ущерба либо устранения причиненного вреда.

К таким исключениям относятся, в частности, коррупционные уголовные правонарушения, уголовные правонарушения, связанные с коррупцией, а также отдельные нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, совершенные лицами в состоянии опьянения либо под воздействием препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

В то же время уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 126¹ Уголовного кодекса Украины, является умышленным нетяжким преступлением в соответствии с частью четвертой статьи 12 данного Кодекса.

При таких обстоятельствах Верховный Суд пришел к выводу, что применение судами предыдущих инстанций статьи 46 Уголовного кодекса Украины является ошибочным, поскольку освобождение лица от уголовной ответственности за совершение умышленного нетяжкого преступления на основании примирения с потерпевшим законом не предусмотрено. Следовательно, решения судов первой и апелляционной инстанций приняты с неправильным применением уголовного закона.

Учитывая изложенное, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу прокурора, отменил судебные решения судов первой и апелляционной инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции, указав на необходимость принятия законного и обоснованного решения с надлежащим мотивированием. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

