Мобилизированные военнослужащие не подпадают под норму о 50% помощи при увольнении — суд

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело о правомерности невыплаты воинской частью единовременного пособия при увольнении военнослужащему, призванному во время мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощённого искового производства административное дело № 560/5666/25 по иску физического лица к воинской части о признании бездействия противоправным и обязании совершить действия по выплате единовременной денежной помощи при увольнении.

Суть дела

Истец обратился в административный суд с требованием признать противоправным бездействие воинской части, выразившееся в невыплате единовременной денежной помощи при увольнении, и обязать ответчика осуществить соответствующую выплату.

Исковые требования обоснованы тем, что при увольнении со службы истцу не была выплачена единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, что, по его мнению, свидетельствует о противоправном бездействии ответчика.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, указав, что истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит применению специальный порядок выплаты единовременной денежной помощи.

Судом установлено, что истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации на особый период в составе соответствующей воинской части и был уволен со службы в отставку на основании действующего законодательства.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из того, что правовое регулирование спорных правоотношений осуществляется законами Украины, которые определяют порядок прохождения военной службы, а также социальную и правовую защиту военнослужащих.

Установлено, что военная служба по призыву во время мобилизации является отдельным видом военной службы, для которого предусмотрено специальное правовое регулирование.

В связи с этим суд пришёл к выводу, что к спорным правоотношениям подлежат применению положения абзаца седьмого части второй статьи 15 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» как специальной нормы, определяющей условия выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим, призванным во время мобилизации.

Отмечено, что в соответствии с указанной нормой выплата помощи осуществляется за период службы со дня призыва без учёта предыдущих периодов военной службы, а порядок и условия такой выплаты определяются Кабинетом Министров Украины.

Во исполнение указанных положений утверждён порядок, согласно которому военнослужащим, призванным во время мобилизации, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 процентов месячного денежного обеспечения.

Суд установил, что истцу такая помощь была начислена и выплачена на день увольнения в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины №460, в размере 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.

Кроме того, суд указал, что законодательством не предусмотрена возможность приобретения права на несколько единовременных денежных выплат при увольнении по различным основаниям.

С учётом изложенного суд пришёл к выводу об отсутствии у истца права на получение единовременной денежной помощи в размере, предусмотренном абзацем первым части второй статьи 15 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», поскольку к спорным правоотношениям подлежит применению специальная норма.

В удовлетворении иска отказано полностью. Судебные расходы распределению между сторонами не подлежат. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.