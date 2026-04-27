Мужчину ошибочно признали ВПЛ и оштрафовали на 17 тысяч грн за нарушение воинского учета — суд не подтвердил «переезд»

Данные о статусе ВПЛ оказались ошибочными, а доказательств изменения места проживания и нарушения учета суд не установил.

Штраф в размере 17 тысяч гривен за якобы нарушение воинского учета стал основанием для судебного спора, в котором решающими оказались не только фактические обстоятельства, но и соблюдение процедуры. Истцу вменяли, что он изменил место проживания как внутренне перемещенное лицо и не стал на воинский учет в установленный срок. Именно на этом основании территориальный центр комплектования и социальной поддержки вынес постановление о наложении административного взыскания.

Балаклейский районный суд Харьковской области проверил, были ли у ответчика достаточные правовые и фактические основания для такого решения, а также соблюден ли порядок привлечения лица к административной ответственности. По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что надлежащих доказательств правонарушения не предоставлено, а процедура рассмотрения дела нарушена.

Ключевой вывод: недоказанность события и состава административного правонарушения и нарушение процедуры рассмотрения дела являются самостоятельными основаниями для отмены постановления и закрытия производства.

Обстоятельства дела №610/2112/25

Истца привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУпАП — нарушение правил воинского учета в особый период. Ему вменяли непредставление уведомления об изменении места проживания и неисполнение обязанности стать на воинский учет в семидневный срок.

Позиция истца основывалась на том, что он фактически не менял место проживания и состоял на воинском учете по постоянному адресу. Кроме того, ему установлена третья группа инвалидности вследствие ранения.

Ответчик обосновывал правомерность постановления тем, что истец был зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо в городе Харьков и не стал на воинский учет по новому месту пребывания.

Что установил суд

Суд, исследовав материалы дела, установил, что надлежащих подтверждений факта регистрации истца как внутренне перемещенного лица не предоставлено. Имеющиеся сведения из учетных данных свидетельствуют, что соответствующая запись была удалена и могла быть сформирована ошибочно вследствие технического сбоя.

Также в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства фактического изменения истцом места проживания или выбытия к новому месту пребывания. В то же время подтверждено, что он оставался зарегистрированным по постоянному адресу и состоял на воинском учете.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о недоказанности одного из ключевых элементов состава административного правонарушения — факта изменения места проживания.

Оценка доказательств и мотивов постановления

Суд обратил внимание, что оспариваемое постановление не содержит надлежащего обоснования и ссылок на доказательства в соответствии с требованиями ст. 251 КУпАП.

В постановлении отсутствуют данные о конкретных доказательствах, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, а приведенные утверждения фактически не подтверждены ни документами, ни иными доказательствами.

С учетом этого суд подчеркнул, что именно на субъекте властных полномочий лежит обязанность доказать правомерность своего решения. При отсутствии надлежащих доказательств вина лица считается недоказанной.

Нарушение процедуры

Отдельное внимание суд уделил соблюдению процессуальных гарантий.

Материалы дела не содержат доказательств надлежащего уведомления истца о дате, времени и месте рассмотрения дела. В протоколе не было указано конкретное время рассмотрения, а фактическое место рассмотрения не соответствовало указанному.

Вследствие этого истец не был проинформирован о рассмотрении дела и не смог реализовать свои процессуальные права: дать объяснения, предоставить доказательства, заявить ходатайства или воспользоваться правовой помощью.

Суд подчеркнул, что право лица на участие в рассмотрении дела является одной из ключевых гарантий защиты, а отсутствие доказательств надлежащего уведомления является самостоятельным основанием для признания постановления противоправной.

Правовая позиция суда

Суд применил положения Конституции Украины и Кодекса административного судопроизводства, в соответствии с которыми субъекты властных полномочий обязаны действовать на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом, а их решения должны быть обоснованными и приняты с учетом всех обстоятельств.

Также учтена практика Верховного Суда, согласно которой несоблюдение установленной процедуры рассмотрения дела об административном правонарушении является достаточным основанием для отмены соответствующего постановления.

Решение суда

Балаклейский районный суд Харьковской области постановил признать противоправной и отменить постановление ТЦК и СП о наложении административного взыскания, закрыть производство по делу об административном правонарушении и взыскать с ответчика в пользу истца судебный сбор в размере 1211,20 грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение установленного законом срока.

