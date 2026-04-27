Чоловіка помилково визнали ВПО і оштрафували на 17 тисяч грн за порушення військового обліку — суд не підтвердив «переїзд»

17:23, 27 квітня 2026
Дані про статус ВПО виявилися помилковими, а доказів зміни місця проживання та порушення обліку суд не встановив.
Штраф у 17 тисяч гривень за нібито порушення військового обліку став підставою для судового спору, в якому вирішальними виявилися не лише фактичні обставини, а й дотримання процедури. Позивачу закидали, що він змінив місце проживання як внутрішньо переміщена особа та не став на військовий облік у встановлений строк. Саме на цій підставі територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виніс постанову про адміністративне стягнення.

Балаклійський районний суд Харківської області перевірив, чи були у відповідача достатні правові та фактичні підстави для такого рішення, а також чи дотримано порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності. За результатами розгляду суд дійшов висновку, що належних доказів правопорушення не надано, а процедура розгляду справи порушена.

Ключовий висновок: недоведеність події і складу адміністративного правопорушення та порушення процедури розгляду справи є самостійними підставами для скасування постанови і закриття провадження.

Обставини справи №610/2112/25

Позивача було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210 КУпАП — порушення правил військового обліку в особливий період. Йому інкримінували неповідомлення про зміну місця проживання та невиконання обов’язку стати на військовий облік у семиденний строк.

Позиція позивача ґрунтувалася на тому, що він фактично не змінював місце проживання та перебував на військовому обліку за постійною адресою. Крім того, йому встановлено третю групу інвалідності внаслідок поранення.

Відповідач обґрунтовував правомірність постанови тим, що позивач був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа у місті Харків і не став на військовий облік за новим місцем перебування.

Що встановив суд

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що належних підтверджень факту реєстрації позивача як внутрішньо переміщеної особи не надано. Наявні відомості з облікових даних свідчать, що відповідний запис був видалений та міг бути сформований помилково внаслідок технічного збою.

Також у матеріалах справи відсутні будь-які докази фактичної зміни позивачем місця проживання або вибуття до нового місця перебування. Водночас підтверджено, що він залишався зареєстрованим за постійною адресою та перебував на військовому обліку.

За таких обставин суд дійшов висновку про недоведеність одного з ключових елементів складу адміністративного правопорушення — факту зміни місця проживання.

Оцінка доказів і мотивів постанови

Суд звернув увагу, що оскаржувана постанова не містить належного обґрунтування та посилань на докази відповідно до вимог ст. 251 КУпАП.

У постанові відсутні дані про конкретні докази, на підставі яких зроблено висновок про вчинення правопорушення, а наведені твердження фактично не підтверджені жодними документами чи іншими доказами.

З огляду на це суд підкреслив, що саме на суб’єкті владних повноважень покладається обов’язок довести правомірність свого рішення. За відсутності належних доказів вина особи вважається недоведеною.

Порушення процедури

Окрему увагу суд приділив дотриманню процесуальних гарантій.

Матеріали справи не містять доказів належного повідомлення позивача про дату, час і місце розгляду справи. У протоколі не було зазначено конкретного часу розгляду, а фактичне місце розгляду не відповідало вказаному.

Унаслідок цього позивач не був поінформований про розгляд справи та не зміг реалізувати свої процесуальні права: надати пояснення, подати докази, заявити клопотання або скористатися правовою допомогою.

Суд наголосив, що право особи на участь у розгляді справи є однією з ключових гарантій захисту, а відсутність доказів належного повідомлення є самостійною підставою для визнання постанови протиправною.

Правова позиція суду

Суд застосував положення Конституції України та Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до яких суб’єкти владних повноважень зобов’язані діяти на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначений законом, а їхні рішення мають бути обґрунтованими і прийнятими з урахуванням усіх обставин.

Також враховано практику Верховного Суду, згідно з якою недотримання встановленої процедури розгляду справи про адміністративне правопорушення є достатньою підставою для скасування відповідної постанови.

Рішення суду

Балаклійський районний суд Харківської області постановив визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК та СП про накладення адміністративного стягнення, закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення та стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 1211,20 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом встановленого законом строку.

