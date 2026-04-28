Верховный Суд отметил индивидуальную оценку причин отсутствия работника на работе во время военного положения

Верховный Суд рассмотрел дело по увольнению работника за прогул в условиях военного положения в связи с отсутствием на работе после отказа в повторном предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу по делу № 201/4863/24 о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в связи с оспариванием увольнения работника за прогул в условиях военного положения.

Спор касался оценки уважительности причин отсутствия работника на работе в связи с выездом за границу и получением статуса временной защиты.

Обстоятельства дела

Истец с октября 2013 года состояла в трудовых отношениях с коммунальным предприятием, занимая должность врача-лаборанта. В апреле 2024 года она была уволена на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с прогулом без уважительных причин.

Основанием для увольнения работодатель определил отсутствие работницы на рабочем месте с 24 февраля 2024 года после окончания предоставленного ей отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 90 календарных дней. До этого истцу был предоставлен такой отпуск на период действия военного положения по ее заявлению в связи с выездом за пределы Украины.

После окончания указанного отпуска работница обращалась к работодателю с заявлениями о предоставлении повторного отпуска без сохранения заработной платы на основании части четвертой статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», ссылаясь на пребывание за границей и наличие статуса лица, находящегося под временной защитой. Работодатель отказал в удовлетворении таких заявлений, указав на отсутствие правовых оснований для повторного предоставления данного вида отпуска, и предложил воспользоваться иным механизмом урегулирования трудовых отношений, в частности отпуском без сохранения заработной платы по части третьей статьи 12 указанного Закона.

Истец настаивала на своей позиции и не подала иных заявлений для оформления отсутствия. В связи с ее невыходом на работу работодателем было зафиксировано отсутствие работницы актами и докладными записками, проведено служебное расследование, по результатам которого установлено нарушение трудовой дисциплины. После согласования с профсоюзным органом она была уволена.

Обращаясь в суд, истец указывала, что ее увольнение является незаконным, поскольку отсутствие на работе было обусловлено объективными причинами, связанными с военными действиями и необходимостью обеспечения собственной безопасности, а также тем, что она находится за пределами Украины и имеет соответствующий правовой статус. Она также указывала на несоблюдение работодателем процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и формальный характер служебного расследования.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что истец уже воспользовалась правом на отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с частью четвертой статьи 12 Закона № 2136-ІХ, а повторное предоставление такого отпуска законодательством не предусмотрено. Поскольку истец не доказала уважительность причин своего отсутствия после окончания отпуска, суд пришел к выводу о наличии прогула.

Апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил решение без изменений, указав, что отсутствие истца на работе не было надлежащим образом оформлено и не подтверждено уважительными причинами в понимании трудового законодательства.

Правовые позиции Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьей 43 Конституции Украины каждый имеет право на труд, а также гарантии защиты от незаконного увольнения. Одной из таких гарантий является обязанность работодателя соблюдать установленный законом порядок применения дисциплинарных взысканий.

Суд подчеркнул, что прогул как основание для увольнения предполагает не только установление факта отсутствия работника на работе, но и оценку уважительности причин такого отсутствия. Определяющим критерием является наличие объективных, независимых от воли работника обстоятельств, которые исключают его вину.

Верховный Суд подчеркнул, что законодательством не установлен исчерпывающий перечень уважительных причин отсутствия на работе, поэтому их оценка осуществляется с учетом конкретных обстоятельств дела. При этом работодатель обязан не только зафиксировать факт отсутствия работника, но и принять меры для выяснения причин такого отсутствия.

Суд обратил внимание на правовые позиции, согласно которым отсутствие работника на работе в связи с военными действиями, угрозой жизни и здоровью или иными обстоятельствами, связанными с вооруженной агрессией, может признаваться уважительной причиной и не может автоматически квалифицироваться как прогул.

Коллегия судей указала, что в трудовых правоотношениях стороны должны действовать добросовестно, а формальный подход к оценке обстоятельств, связанных с военным положением, является недопустимым. При этом право на жизнь и безопасность является высшей социальной ценностью и подлежит приоритетной защите.

Верховный Суд пришел к выводу о преждевременности выводов судов предыдущих инстанций, поскольку они не дали надлежащей оценки обстоятельствам, связанным с военными действиями и необходимостью обеспечения безопасности истца, не исследовали вопрос добросовестности ее поведения и не выяснили, были ли ее действия обусловлены объективными причинами, исключающими вину.

Суд также отметил, что недостижение сторонами согласия относительно правового основания предоставления отпуска без сохранения заработной платы само по себе не может быть основанием для квалификации отсутствия работника как прогула.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу о преждевременности выводов судов предыдущих инстанций относительно наличия оснований для увольнения истца и необходимости нового рассмотрения дела.

Постановление апелляционного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

