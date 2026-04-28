Повторность СЗЧ как отягчающее обстоятельство: суд заключил в тюрьму мобилизованного, который дважды покидал часть

Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, призванного во время мобилизации, обвиняемого в повторном самовольном уходе из воинской части без уважительных причин.

Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное производство по обвинению военнослужащего, призванного на военную службу во время мобилизации, в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

Суд исследовал обстоятельства самовольного оставления воинской части в условиях военного положения, а также дал оценку доказательствам, подтверждающим повторность таких действий.

Суть дела № 348/2469/25

Судом установлено, что обвиняемый был призван на военную службу во время мобилизации в мае 2023 года и зачислен в состав воинской части на должность стрелка — помощника гранатометчика. В соответствии с требованиями Конституции Украины, законов Украины и уставов Вооружённых Сил Украины он был обязан добросовестно исполнять воинскую обязанность, соблюдать воинскую дисциплину и находиться по месту службы.

В период действия военного положения обвиняемый, действуя умышленно с целью временного уклонения от исполнения обязанностей военной службы, 28 декабря 2023 года самовольно оставил расположение воинской части и без уважительных причин находился вне её до 14 декабря 2024 года, фактически проводя время по месту проживания и не исполняя обязанностей военной службы.

После добровольного возвращения и восстановления на военной службе в соответствии с законодательными изменениями, предусматривавшими возможность продолжения службы для военнослужащих, самовольно оставивших части, обвиняемый был вновь зачислен в другую воинскую часть и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Однако уже 16 декабря 2024 года он повторно самовольно оставил воинскую часть и без уважительных причин находился вне места службы до 7 августа 2025 года, когда был разыскан сотрудниками полиции.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и пояснил, что совершил указанные действия в связи с состоянием здоровья и ненадлежащим медицинским обеспечением. Вместе с тем суд установил, что в период прохождения службы он не обращался за медицинской помощью, а по результатам военно-врачебной комиссии был признан пригодным к службе.

Вина обвиняемого подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности приказами командования, материалами служебных расследований, выписками из ЕРДР, служебными и медицинскими характеристиками, которые согласуются между собой и подтверждают факт самовольного оставления воинских частей в разные периоды.

Позиция и решение суда

Суд пришёл к выводу, что исследованные доказательства являются надлежащими, допустимыми и достоверными и в своей совокупности вне разумного сомнения подтверждают совершение обвиняемым уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Установленная в ходе судебного разбирательства совокупность обстоятельств исключает любое иное объяснение события, кроме того, что правонарушение было совершено, а обвиняемый является виновным.

Суд признал правильной правовую квалификацию действий как самовольного оставления воинской части военнослужащим без уважительных причин продолжительностью более трёх суток, совершённого в условиях военного положения.

При назначении наказания суд руководствовался положениями статей 50 и 65 Уголовного кодекса Украины, учёл степень тяжести преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности обвиняемого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние, отягчающим — повторность совершения уголовных правонарушений.

Суд отметил, что с учётом повторности самовольного оставления воинской части в условиях военного положения исправление обвиняемого невозможно без реального отбывания наказания. Доводы стороны защиты о возможности применения положений статьи 69 Уголовного кодекса Украины суд отклонил, поскольку совокупность обстоятельств не свидетельствует о существенном снижении степени общественной опасности деяния.

Суд пришёл к выводу, что назначенное наказание в виде лишения свободы является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений, а также соответствует принципам справедливости и соразмерности.

Приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок отбывания наказания определён с момента фактического задержания — 8 августа 2025 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок.

