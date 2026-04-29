Верховный Суд подтвердил правомерность увольнения за прогул при отсутствии согласованного отпуска во время военного положения

Верховный Суд рассмотрел спор об увольнении работника за прогул, в котором исследовались обстоятельства отсутствия на работе, пребывания за границей, а также вопрос предоставления отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 398/1096/24 о законности увольнения работника за прогул и наличии уважительных причин отсутствия на работе. Предметом пересмотра являлась проверка правомерности применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с отсутствием работника на рабочем месте в период действия военного положения.

Суть дела и решения судов

Истец обратилась в суд с требованиями о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда. Она указывала, что длительное время работала преподавателем физического воспитания в педагогическом колледже и была уволена на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительных причин.

Основанием для увольнения стало её отсутствие на рабочем месте в течение пяти рабочих дней в начале января 2024 года, что было зафиксировано актами и подтверждено результатами служебного расследования. Истец обосновывала своё отсутствие тем, что указанный период был каникулярным, учебные занятия не проводились, а работа, по её утверждению, могла выполняться дистанционно.

Она также ссылалась на устную договорённость с руководством о возможности пребывания за пределами Украины в этот период и продления отпуска.

Вместе с тем судами установлено, что выполнение работы вне учреждения было возможно только при условии надлежащего оформления соответствующих документов (в частности обходного листа), чего истец не сделала.

Дополнительно истец отмечала, что имеет проблемы со здоровьем, подтверждённые установлением инвалидности, находилась на лечении и реабилитации за границей, а также не имела возможности изменить билеты для более раннего возвращения в Украину. Она указывала, что подала заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, однако получила отказ, после чего предоставила объяснения причин отсутствия.

Вместе с тем работодатель настаивал, что работница была надлежащим образом уведомлена о необходимости явиться на работу, отпуск не был согласован в установленном порядке, а отсутствие на работе продолжалось в течение всего рабочего времени на протяжении нескольких дней. Также отмечалось, что образовательное учреждение определено как критически важное, в связи с чем работодатель имел право отказать в предоставлении отпуска в соответствии со статьёй 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», с учётом отнесения учреждения к критически важным.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, с чем согласился апелляционный суд. Суды исходили из того, что работодатель действовал в пределах закона, отказав в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, поскольку образовательное учреждение отнесено к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Судами установлено, что истец отсутствовала на рабочем месте без надлежащего согласования отпуска, а её пребывание за границей зависело от её собственного волеизъявления и не может признаваться уважительной причиной. Доказательств, подтверждающих объективную невозможность выполнения трудовых обязанностей или возвращения на работу, предоставлено не было. В связи с этим суды пришли к выводу, что увольнение произведено с соблюдением требований трудового законодательства.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что основания кассационного обжалования определены частью второй статьи 389 ГПК Украины, а пересмотр судебных решений осуществляется в пределах доводов кассационной жалобы в соответствии со статьёй 400 данного Кодекса. Суд кассационной инстанции проверяет правильность применения норм материального и процессуального права и не наделён полномочиями устанавливать новые обстоятельства или переоценивать доказательства.

Суд подтвердил, что в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 40 КЗоТ Украины трудовой договор может быть расторгнут в случае прогула без уважительных причин, под которым понимается отсутствие на работе более трёх часов в течение рабочего дня. При этом определяющим является не только факт отсутствия, но и наличие уважительных причин такого отсутствия.

Верховный Суд подчеркнул, что законодательством не установлен исчерпывающий перечень уважительных причин, а их оценка осуществляется с учётом конкретных обстоятельств дела и представленных доказательств. Основным критерием является наличие объективных обстоятельств, не зависящих от воли работника, которые исключают его вину.

Суд также подчеркнул необходимость соблюдения сторонами трудовых правоотношений принципа добросовестности и обязанность каждой стороны доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Доказывание не может основываться на предположениях, а оценка доказательств осуществляется судом на основании их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Оценивая доводы кассационной жалобы, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что отсутствие работницы на работе в указанный период не было обусловлено объективными причинами, не зависящими от её воли. Пребывание за границей без надлежащего оформления отпуска и без подтверждения невозможности возвращения не может признаваться уважительной причиной.

Суд также согласился с выводом апелляционного суда о правомерности отказа работодателя в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с учётом положений законодательства о трудовых отношениях в условиях военного положения и статуса учреждения как критически важного.

Ссылки заявителя на практику Верховного Суда не опровергают правильности выводов судов предыдущих инстанций, поскольку эти выводы не противоречат правовым позициям, изложенным в соответствующих постановлениях.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришёл к выводу, что судебные решения приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, а доводы кассационной жалобы не дают оснований для их отмены. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

