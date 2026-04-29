Достаточно ли проживания малолетнего ребенка с отцом для отсрочки от мобилизации – решение суда

В данном деле отсутствие решения о лишении матери родительских прав сыграло ключевую роль.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел в порядке письменного производства апелляционную жалобу истца на решение Николаевского окружного административного суда от 5 декабря 2024 года по делу № 400/7926/24 о предоставлении отсрочки от призыва отцу, который самостоятельно проживает с малолетним ребенком.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправным и отменить отказ комиссии в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, оформленный протокольным решением от 16 августа 2024 года № 19, а также обязать соответствующий орган принять решение о предоставлении такой отсрочки на основании пункта 4 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как мужчине, который самостоятельно воспитывает и содержит ребенка в возрасте до 18 лет.

Исковые требования обосновывались тем, что истец самостоятельно воспитывает малолетнюю дочь. Комиссия отказала в предоставлении отсрочки из-за отсутствия решения суда о лишении матери ребенка родительских прав.

Николаевский окружной административный суд решением от 5 декабря 2024 года отказал в удовлетворении административного иска, указав, что истец не имеет права на отсрочку в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить обжалуемое решение и принять новое о удовлетворении исковых требований в полном объеме. В апелляционной жалобе истец утверждал, что самостоятельно воспитывает малолетнюю дочь, а потому имеет право на отсрочку.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Суд апелляционной инстанции установил, что ребенок родился у истца и его бывшей жены (матери ребенка). Решением исполнительного комитета Баштанского городского совета от 26 октября 2023 года № 326 местом проживания малолетнего ребенка определено место проживания у отца. Также составлен акт о совместном проживании отца с дочерью без матери. Истец обращался в Корабельный районный суд города Николаева с иском о лишении матери ребенка родительских прав, однако решение суда по итогам рассмотрения такого иска на момент рассмотрения дела не принято.

15 августа 2024 года истец подал заявление о выдаче справки об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». По результатам рассмотрения ему направлено уведомление от 18 августа 2024 года № 5/9352, в котором указано о принятии решения об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, поскольку отсутствует решение суда о лишении матери родительских прав.

Апелляционный суд проанализировал положения пункта 4 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в соответствии с которым не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или без вести отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений произведена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Суд пришел к выводу, что основанием для получения отсрочки является совокупность двух обязательных условий: наличие ребенка в возрасте до 18 лет и лишение родительских прав второго из родителей (или иные предусмотренные законом обстоятельства, в частности самостоятельное воспитание по решению суда).

Суд апелляционной инстанции установил, что истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства, подтверждающие лишение матери ребенка родительских прав. Сам факт обращения в суд с соответствующим иском не свидетельствует о лишении родительских прав. Доказательства совместного проживания ребенка с отцом без матери также не соответствуют предписаниям пункта 4 части первой статьи 23 указанного Закона и не являются самостоятельным основанием для предоставления отсрочки.

Апелляционный суд признал вывод суда первой инстанции правильным и соответствующим нормам материального и процессуального права. Решение Николаевского окружного административного суда от 5 декабря 2024 года оставлено без изменений. Постановление суда вступает в законную силу с даты его подписания судьями и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня получения сторонами копии судебного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.