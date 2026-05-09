Верховный Суд объяснил, когда реорганизация юрлица не влечет замену должника в исполнительном производстве

Верховный Суд рассмотрел дело о замене должника в исполнительном производстве после реорганизации Национального авиационного университета путем разделения и создания Украинской государственной летной академии, в которой заявитель просил признать новое учреждение правопреемником Летной академии НАУ в споре о взыскании среднего заработка за время задержки расчета.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 753/18613/23 о замене стороны в исполнительном производстве в связи с реорганизацией НАУ путем разделения. Суд проверял, имеются ли основания для замены должника в исполнительном производстве на Украинскую государственную летную академию как правопреемника Летной академии НАУ.

Фабула дела

В марте 2025 года Государственное некоммерческое предприятие «Государственный университет «Киевский авиационный институт» обратилось в суд с заявлением о замене стороны в исполнительном производстве. Заявитель просил признать Украинскую государственную летную академию правопреемником Летной академии Национального авиационного университета в исполнительном производстве и заменить должника — Национальный авиационный университет — на Украинскую государственную летную академию.

Основанием для обращения стало решение Дарницкого районного суда города Киева от 29 февраля 2024 года по делу № 753/18613/23, которым с Национального авиационного университета в пользу работника было взыскано 13 056,80 грн среднего заработка за время задержки расчета при увольнении, а также судебный сбор. После вступления решения в законную силу был выдан исполнительный лист, на основании которого открыто исполнительное производство, которое впоследствии присоединили к сводному исполнительному производству.

Заявитель ссылался на то, что приказом Министерства образования и науки Украины от 13 октября 2023 года № 1249 Национальный авиационный университет был реорганизован путем разделения на Государственный университет «Киевский авиационный институт» и Украинскую государственную летную академию. Процесс реорганизации завершился 7 ноября 2024 года.

Заявитель считал, что в соответствии с разделительным балансом и актом приема-передачи имущества Украинская государственная летная академия является правопреемником прав и обязанностей Летной академии НАУ, в том числе в части трудовых обязательств перед работниками. Заявитель подчеркивал, что работник состоял в трудовых отношениях именно с Летной академией НАУ, а заработная плата начислялась со счетов этого структурного подразделения.

Также заявитель отмечал, что суды предыдущих инстанций неправильно оценили положения разделительного баланса, не учли пункт 5 и абзац второй пункта 14 этого документа, а также не применили положения статей 104–109 Гражданского кодекса Украины о правопреемстве при реорганизации юридического лица. Вместе с тем суды обратили внимание, что в пункте 12.5 разделительного баланса приведен перечень конкретных обязательств, которые перешли к Украинской государственной летной академии, однако задолженность по выплате среднего заработка за время задержки расчета при увольнении в этом перечне отсутствует.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Дарницкий районный суд города Киева определением от 16 мая 2025 года отказал в удовлетворении заявления о замене стороны исполнительного производства. Киевский апелляционный суд постановлением от 6 октября 2025 года оставил это решение без изменений.

Суды исходили из того, что должником в исполнительном листе является именно Национальный авиационный университет. При этом разделительным балансом предусмотрено, что Государственное некоммерческое предприятие «Государственный университет «Киевский авиационный институт» является правопреемником НАУ как истца и/или взыскателя во всех судебных делах и исполнительных производствах, а материалы дела не содержат доказательств перехода именно спорного обязательства к Украинской государственной летной академии.

Апелляционный суд дополнительно указал, что сам факт работы работника в Летной академии НАУ не опровергает необходимость решения вопроса о правопреемстве в соответствии с утвержденным Министерством образования и науки Украины разделительным балансом.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в соответствии с частью пятой статьи 15 Закона Украины «Об исполнительном производстве» и статьей 442 ГПК Украины замена стороны исполнительного производства возможна в случае выбытия стороны и перехода к другому лицу материальных прав и обязанностей.

Суд подчеркнул, что основанием для процессуального правопреемства является именно правопреемство в материальных правоотношениях. Поэтому при решении вопроса о замене стороны исполнительного производства необходимо установить факт перехода прав и обязанностей от предыдущего лица к правопреемнику.

Верховный Суд отдельно обратил внимание на положения статей 104, 107 ГК Украины и отметил, что правопреемство юридического лица в случае его реорганизации является универсальным и предусматривает одновременный переход прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами предыдущих судов об отсутствии оснований для замены должника в исполнительном производстве, поскольку материалы дела и разделительный баланс не подтверждают переход именно спорного обязательства к Украинской государственной летной академии. Верховный Суд обратил внимание, что в исполнительном листе должником определен Национальный авиационный университет, а разделительным балансом Государственное некоммерческое предприятие «Государственный университет «Киевский авиационный институт» определено правопреемником НАУ в судебных делах и исполнительных производствах.

Верховный Суд также отклонил доводы кассационной жалобы о неприменении судами статей 104–109 ГК Украины. Суд отметил, что предыдущие инстанции надлежащим образом исследовали как вопрос прекращения юридического лица, так и вопрос выделения части имущества по разделительному балансу, после чего правильно применили нормы ГПК Украины и Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Кроме того, Верховный Суд признал безосновательными ссылки заявителя на неучет выводов Верховного Суда в подобных правоотношениях, отметив, что в каждом из приведенных дел выводы формировались с учетом конкретных фактических обстоятельств и доказательной базы.

Суд подчеркнул, что доводы кассационной жалобы фактически сводятся к переоценке доказательств и установлению новых фактических обстоятельств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции в соответствии со статьей 400 ГПК Украины.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а определение Дарницкого районного суда города Киева от 16 мая 2025 года и постановление Киевского апелляционного суда от 6 октября 2025 года — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

