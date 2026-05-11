Может ли муж умершей жены претендовать на половину имущества, если сын уже принял наследство – что решил суд

Тернопольский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию о разделе совместного имущества супругов после смерти одного из супругов.

Тернопольский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Збаражского районного суда Тернопольской области и дополнительное решение по делу о признании права собственности на часть общего совместного имущества бывших супругов.

Обстоятельства дела 598/972/23

Истец обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на 1/2 часть жилого дома с приусадебными постройками и сооружениями и 1/2 часть земельного участка площадью 0,2501 га, которые были приобретены во время брака с умершей бывшей женой. Спорное имущество было зарегистрировано на имя жены, а после ее смерти наследство принял ее сын.

Решением Збаражского районного суда Тернопольской области от 23 декабря 2025 года иск удовлетворен: за истцом признано право собственности на часть жилого дома и часть земельного участка. Дополнительным решением от 9 января 2026 года с ответчиков взысканы расходы на профессиональную юридическую помощь и судебный сбор.

Правовая позиция апелляционного суда

Согласно части третьей статьи 368 ГК Украины имущество, приобретенное супругами за время брака, является их общей совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом.

В соответствии со статьёй 60 СК Украины имущество, приобретённое супругами в период брака, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т. п.) не имел самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная в период брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.

Доводы апелляционной жалобы о том, что умершая бывшая жена приобрела спорный дом за личные средства, поэтому он, соответственно, является ее личной частной собственностью, являются безосновательными, поскольку презумпцию общности права собственности супругов на приобретенное в период брака имущество ответчики не опровергли и не доказали надлежащими и допустимыми доказательствами, что умершая бывшая жена приобрела спорное имущество за личные денежные средства и в личных интересах.

Таким образом, установив фактические обстоятельства дела, имеющие существенное значение для его разрешения, а именно приобретение спорного жилого дома в период пребывания истца в браке с умершей бывшей женой, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что, поскольку спорное имущество является объектом права общей совместной собственности, то доли супругов в таком имуществе считаются равными и оно подлежит разделу между ними.

О расходах на профессиональную юридическую помощь: «коллегия судей считает, что, взыскивая понесенные истцом расходы на профессиональную юридическую помощь с ответчика в пользу истца в размере 7500 грн, суд первой инстанции не учел, что ответчик является инвалидом 1 группы, подгруппа Б, с детства, пожизненно... Учитывая указанное, возложение на ответчика обязанности возмещать расходы на юридическую помощь является непропорциональным вмешательством в его имущественные права и противоречит основополагающим принципам гражданского судопроизводства.

Решение апелляционного суда

Апелляционная жалоба удовлетворена частично. Решение Збаражского районного суда Тернопольской области от 23 декабря 2025 года оставлено без изменений. Дополнительное решение от 9 января 2026 года в части взыскания расходов на профессиональную юридическую помощь с одного из ответчиков отменено и принято в этой части новое решение, которым отказано во взыскании таких расходов. В остальной части дополнительное решение оставлено без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение тридцати дней.

