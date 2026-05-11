Перевод судьи в другую палату без его согласия и возможности обжалования нарушает право на справедливый суд — ЕСПЧ

Польша нарушила право судьи из-за невозможности обжаловать перевод между палатами.

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на справедливый суд по делу польского судьи, которого без его согласия перевели из уголовной палаты в палату по делам семьи и несовершеннолетних. Суд пришел к выводу, что заявитель был фактически лишен возможности добиться эффективного и независимого пересмотра решения о переводе, что противоречит пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ подчеркнул, что принудительный перевод судьи даже между палатами одного суда может представлять угрозу принципам независимости судебной власти и несменяемости судей. Суд также подчеркнул, что национальное законодательство должно обеспечивать судьям надлежащие гарантии защиты от произвольных решений администрации суда, в частности право на рассмотрение таких споров независимым и беспристрастным органом.

Обстоятельства дела BILIŃSKI v. Poland № 13278/20

Заявитель, Лукаш Билиньский, является гражданином Польши, который родился в 1977 году и проживает в Варшаве. В 2016 году господин Билиньский был назначен судьей районного суда в уголовную палату Варшавско-Средместского районного суда, где он рассматривал исключительно дела об административных правонарушениях. Его решения привлекали значительное внимание средств массовой информации и общественности, а политики из правящей партии публично критиковали их.

В марте 2019 года Министр юстиции ликвидировал палату районного суда, в которую входил господин Билиньский, и 27 июня 2019 года Председатель районного суда, судья Митера, уведомил господина Билиньского, что он будет временно переведен в другую уголовную палату суда, пока не будет предоставлено заключение Коллегии Варшавского окружного суда.

3 июля 2019 года судья Митера принял решение перевести господина Билиньского в Палату по рассмотрению семейных дел. В решении не было приведено никаких правовых оснований для перевода.

10 июля 2019 года господин Билиньский подал жалобу на решение о переводе в Национальный совет судопроизводства. 22 июля 2019 года Председатель Варшавского окружного суда отменил решения от 27 июня и 3 июля 2019 года о переводе господина Билиньского.

Он установил, что эти административные решения были приняты без получения обязательного заключения Коллегии окружного суда, и как таковые были незаконными. Это решение было доведено до сведения Председателя районного суда.

25 июля 2019 года Национальный совет судопроизводства отклонил жалобу господина Билиньского на решение о переводе, но не указал оснований.

На момент подачи последних представлений в ЕСПЧ заявитель все еще входил в состав Палаты по рассмотрению семейных дел.

Ссылаясь на пункт 1 статьи 6 Конвенции (доступ к суду), заявитель, в частности, жаловался на то, что он был лишен права на эффективный пересмотр решения о его принудительном переводе независимым и беспристрастным органом.

Оценка ЕСПЧ

Сначала рассматривая вопрос приемлемости заявления ЕСПЧ, в свете соответствующих общих принципов, чтобы определить применимость статьи 6 к производству относительно перевода заявителя, рассмотрел (i) наличие права, на которое ссылался заявитель и которое, по крайней мере на спорных основаниях, можно считать признанным в национальном законодательстве, и (ii) было ли это право «гражданским» в значении данной конвенционной нормы.

Говоря о существовании права, ЕСПЧ отметил, что в Конституции Польши закреплен принцип несменяемости судей. В соответствии с этим принципом увольнение судьи с должности, временное отстранение от должности или перевод в другой суд либо на другую должность против его воли может происходить только на основании решения суда и только в случаях, предусмотренных законом (пункт 63).

ЕСПЧ с обеспокоенностью подчеркнул, что законодательные изменения, введенные в 2018 году, расширили полномочия председателей судов относительно перевода судей между отделами суда, одновременно ограничивая права судей, в отношении которых принимаются такие решения, в частности право на обжалование в целом и конкретные процессуальные права в рамках измененной апелляционной процедуры (пункт 64).

ЕСПЧ отметил, что даже с изменениями закон требовал, как общее правило, чтобы переводы между судами осуществлялись с согласия соответствующего судьи; перевод без согласия допускался при ограниченных обстоятельствах. Национальное законодательство предусматривало, что перевод судьи в другой отдел суда по общему правилу требовал его согласия. Перевод без такого согласия допускался только в исключительных случаях.

Ссылаясь на свою предыдущую практику, ЕСПЧ признал, что перевод судьи без его согласия между двумя палатами одного суда потенциально может подорвать принципы несменяемости судей и независимости судебной власти (пункт 68).

Ссылаясь на собственную практику и практику Суда Справедливости Европейского Союза, Суд счел, что защита судейской независимости требует применимости одинакового уровня гарантий против принудительного перевода членов судебной власти как к переводу между двумя палатами одного суда, рассматривающими дела в разных отраслях права, так и к переводу между судами (пункт 69).

Для того чтобы заявитель мог ссылаться на право на защиту от произвольного перевода, ЕСПЧ определил, мог ли он, при конкретных обстоятельствах данного дела, обоснованно подозревать наличие в его переводе элемента произвола, ведь только такое обоснованное подозрение могло служить аргументированным основанием для права на защиту от произвольного перевода (пункт 72).

ЕСПЧ обратил внимание на следующие обстоятельства, на которые ссылался заявитель, а именно, что 1) он вынес решения по нескольким делам, привлекшим внимание общественности, а также вызвавшим критику со стороны представителей Правительства, 2) председатель районного суда на момент назначения был командированным судьей в Министерство юстиции под руководством Министра, который ликвидировал уголовную палату соответствующего суда, 3) председатель окружного суда продолжил процедуру перевода несмотря на отложение коллегией окружного суда предоставления своего заключения о переводе, 4) Комиссар по правам человека выразил обоснованные опасения относительно обстоятельств перевода в своем письме председателю районного суда, на которое он не получил ответа.

С учетом совокупности обстоятельств ЕСПЧ счел, что господин Билиньский мог обоснованно подозревать, что его перевод содержал элементы произвола, и, собственно, заявитель мог ссылаться на право на защиту от произвольного перевода между двумя палатами районного суда.

ЕСПЧ констатировал, что в данном деле существовал спор («contestation» по-французски) относительно права в понимании пункта 1 статьи 6 Конвенции. Определяя, имело ли это право гражданский характер, ЕСПЧ указал, что судьи не могли бы обеспечивать верховенство права и реализацию Конвенции, если бы национальное законодательство лишало их гарантий, предусмотренных статьями Конвенции, которые непосредственно влияют на их индивидуальную независимость и беспристрастность.

ЕСПЧ не согласился с аргументом Правительства о том, что исключение судебного пересмотра решения о переводе заявителя может быть оправдано на основании реализации государственного суверенитета, и в этом отношении не было приведено никаких оснований для оспариваемого решения о переводе заявителя.

Следовательно, Суд пришел к выводу, что не было доказано, что предмет спора был связан с использованием суверенной государственной власти. Что касается существа дела, то основным вопросом было отсутствие пересмотра независимым и беспристрастным органом решения о переводе.

Если пункт 1 статьи 6 Конвенции применяется к производству, влияющему на условия труда судьи, Конвенция требует, как минимум, применения одного из двух механизмов:

либо профессиональные органы, на которые возложено решение таких вопросов, сами обеспечивают соответствие требованиям статьи 6 Конвенции;

либо, если этого не происходит, производство подлежит дальнейшему пересмотру судебным органом, осуществляющим полную юрисдикцию и обеспечивающим гарантии, предусмотренные данной статьей.

ЕСПЧ напомнил, что уже установил, что Национальный совет судопроизводства на тот момент не обеспечивал достаточных гарантий независимости от законодательной или исполнительной власти и не соответствовал требованиям пункта 1 статьи 6 Конвенции.

Поскольку национальное законодательство четко исключало судебный пересмотр соответствующих решений Национального совета судопроизводства, ЕСПЧ пришел к выводу, что перевод господина Билиньского между двумя палатами районного суда не был пересмотрен органом, осуществляющим судебные функции, или обычным судом.

При таких обстоятельствах Суд констатировал, что Польша нарушила саму суть права господина Билиньского на доступ к суду, что является нарушением пункта 1 статьи 6 Конвенции.

Вывод

Нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд). Решение по данному делу принято Палатой 15 января 2026 года и приобретет статус окончательного в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции.

