Вместо четырёх лет — шесть: апелляционный суд ужесточил приговор мужчине за сбыт PVP

Хмельницкий апелляционный суд ужесточил наказание обвиняемому в сбыте психотропного вещества.

Хмельницкий апелляционный суд отменил приговор местного суда в части назначения наказания 45-летнему жителю Староконстантинова за незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного психотропного вещества, совершенные повторно.

Затем вынес новый приговор в этой части: вместо 4 лет назначил 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Обстоятельства дела № 683/3389/25

Как установил суд, в мае 2025 года обвиняемый приобрел PVP – особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен, забрав его из тайника на территории соседней общины. Приобретенные психотропные вещества он сбывал в Староконстантинове. Эпизоды сбыта правоохранители задокументировали в июне и июле прошлого года.

23 февраля 2026 года Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 4 года лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Считая, что такое наказание не соответствует личности обвиняемого и тяжести уголовного правонарушения, в апелляционной жалобе прокурор просил ужесточить наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции признал доказанными три смягчающие обстоятельства в отношении обвиняемого — признание вины, искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления – и пришел к выводу о возможности назначения ему наказания ниже минимального предела, установленного санкцией ч. 2 ст. 307 УК Украины.

По мнению коллегии судей, указанные в приговоре обстоятельства нельзя признать существенно снижающими степень тяжести совершенного преступления.

Суд отметил, что сбыт психотропного вещества правоохранители задокументировали в ходе негласных следственных действий, а сам обвиняемый не предоставил информации о происхождении психотропов. Коллегия судей также отметила, что признание вины и искреннее раскаяние являются одним из смягчающих обстоятельств.

Кроме того, апелляционный суд учел, что обвиняемый ранее не судим, не работает, разведен, лишен родительских прав в отношении своих малолетних детей, совершил несколько эпизодов тяжкого преступления в сфере незаконного оборота психотропных веществ, действовал из корыстных мотивов во время военного положения.

Учитывая это и повышенную общественную опасность таких преступлений, суд пришел к выводу, что оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, нет. Поэтому частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приговорив обвиняемого к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

