Верховный Суд объяснил, можно ли взыскать алименты без решения о месте жительства ребенка

18:06, 11 мая 2026
Наличие спора об определении места жительства ребенка не является препятствием для взыскания алиментов.
Тот из родителей, с кем фактически проживает ребенок, имеет право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов независимо от наличия неразрешенного спора об определении места жительства ребенка. Наличие такого спора не исключает взыскание алиментов, поскольку обязанность по содержанию ребенка имеет приоритетный характер.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела №314/5990/24

Отец обратился в суд с иском о взыскании алиментов на содержание ребенка с его матери, мотивируя это тем, что после расторжения брака сын остался проживать с ним. Факт проживания ребенка с отцом и надлежащего ухода подтверждался актами обследования материально-бытовых условий и оценки потребностей семьи.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако апелляционный суд это решение отменил. Апелляционный суд мотивировал отказ в иске тем, что между родителями существует не разрешенный в судебном порядке спор о месте жительства ребенка, что делает невозможным взыскание алиментов до момента его разрешения.

КГС ВС не согласился с выводами суда апелляционной инстанции и сделал следующие правовые выводы.

Выводы Верховного Суда

В ст. 15 ГК Украины закреплено право каждого лица на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка и нормами семейного законодательства при решении любых вопросов относительно детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Одним из основных прав ребенка является право на содержание, которое корреспондируется с конституционной обязанностью родителей содержать детей до их совершеннолетия и закреплено в СК Украины.

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного и социального развития. Обязанность родителей содержать ребенка до его совершеннолетия является конституционной и не зависит от того, состоят ли родители в браке.

В соответствии со статьями 150, 180 СК Украины родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и моральном развитии, обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования, материально содержать ребенка до совершеннолетия.

Согласно ч. 3 ст. 181 СК Украины по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору того из родителей или иных законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что право на обращение с таким иском имеет тот из родителей, с кем ребенок проживает фактически. Суд также указал, что право ребенка на средства для жизнедеятельности не может ставиться в зависимость от того, официально ли определено его место жительства. До момента разрешения спора о месте жительства ребенок не может быть лишен надлежащих средств для существования.

КГС ВС пришел к выводу, что апелляционный суд сосредоточился только на наличии спора о месте жительства и не дал надлежащей оценки факту нахождения ребенка на содержании истца, то есть спор по существу не разрешил, а суд кассационной инстанции не может устанавливать обстоятельства, переоценивать доказательства и т. д. (ст. 400 ГПК Украины).

Учитывая изложенное, КГС ВС отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

