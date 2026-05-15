Верховный Суд разъяснил, что увольнение за нарушение условий контракта не является дисциплинарным взысканием

Верховный Суд рассмотрел дело о законности увольнения заведующего кафедрой университета по пункту 8 части первой статьи 36 КЗоТ Украины в связи с невыполнением условий контракта, а также применения гарантий по сохранению места работы к члену добровольческого формирования территориальной обороны.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 331/586/23 о законности увольнения заведующего кафедрой Национального университета «Запорожская политехника» на основании пункта 8 части первой статьи 36 КЗоТ Украины в связи с невыполнением условий контракта. Суд также оценил вопрос распространения гарантий, предусмотренных статьей 119 КЗоТ Украины, на работника, заключившего контракт добровольца территориальной обороны.

Обстоятельства дела и результаты судебного рассмотрения

Истец работал на должности заведующего кафедрой «Оборудование и технология сварочного производства» Национального университета «Запорожская политехника» на условиях контракта, заключенного в марте 2021 года сроком до 28 марта 2026 года.

В декабре 2022 года университет издал приказ о его увольнении на основании пункта 8 части первой статьи 36 КЗоТ Украины из-за ненадлежащего выполнения условий контракта. Основанием для увольнения стали нарушения положений контракта относительно обеспечения выполнения учебной нагрузки, проведения занятий в соответствии с расписанием, соблюдения требований законодательства и ежегодного отчета о выполнении индивидуального плана работы.

Университет сослался на результаты внутреннего мониторинга, служебные записки и объяснения, согласно которым были установлены нарушения графика проведения занятий, несоответствие распределения учебной нагрузки, а также отсутствие отдельных рабочих программ дисциплин.

Истец обратился в суд с требованиями об отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда. Он указывал, что увольнение является незаконным, поскольку работодатель не доказал факт нарушения условий контракта. Кроме того, истец отмечал, что на момент увольнения являлся членом добровольческого формирования территориальной громады, а потому на него распространялись гарантии статьи 119 КЗоТ Украины относительно сохранения места работы и среднего заработка.

Материалами дела установлено, что контракт добровольца территориальной обороны истец заключил 9 декабря 2022 года, а уведомление об этом подал университету 13 декабря 2022 года после объявления приказа об увольнении.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что университет доказал факт нарушения работником условий контракта надлежащими и допустимыми доказательствами. Также суд отметил, что работодатель был уведомлен о заключении контракта добровольца территориальной обороны уже после издания приказа об увольнении, поэтому отсутствуют основания считать, что были нарушены гарантии, предусмотренные статьей 119 КЗоТ Украины.

Апелляционный суд отменил это решение и частично удовлетворил иск. Суд признал приказ об увольнении незаконным, восстановил истца в должности и взыскал с университета более 608 тыс. грн среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 2 тыс. грн морального вреда.

Апелляционный суд исходил из того, что материалы дела не содержат надлежащих доказательств невыполнения или ненадлежащего выполнения истцом условий контракта, его вины и причинно-следственной связи между действиями работника и нарушением трудовых обязанностей. Кроме того, суд указал, что с момента заключения контракта добровольца территориальной обороны на истца распространялись гарантии относительно сохранения места работы и среднего заработка.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что контракт является особой формой трудового договора, в котором стороны могут определять дополнительные основания для прекращения трудовых отношений. Суд отметил, что в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 36 КЗоТ Украины трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным контрактом.

Суд подчеркнул, что при рассмотрении споров об увольнении по пункту 8 части первой статьи 36 КЗоТ Украины необходимо устанавливать наличие условий, определенных сторонами в контракте для его досрочного расторжения. Нарушение хотя бы одного из пунктов контракта является основанием для прекращения трудового договора.

Верховный Суд установил, что университет предоставил надлежащие и допустимые доказательства нарушения истцом условий контракта. В частности, материалы дела содержали служебные записки и справку комиссии внутреннего мониторинга, которыми подтверждались нарушения организации учебного процесса и выполнения должностных обязанностей.

Коллегия судей отдельно обратила внимание, что увольнение истца не носило характера дисциплинарного взыскания. Суд отметил, что приказ об увольнении содержал конкретные условия контракта, которые работник не выполнял либо выполнял ненадлежащим образом. Поэтому вывод апелляционного суда о необходимости доказывания всех составляющих дисциплинарного проступка является ошибочным.

Также Верховный Суд не согласился с выводом апелляционного суда относительно применения гарантий статьи 119 КЗоТ Украины. Суд отметил, что данная норма гарантирует сохранение места работы и среднего заработка на время выполнения государственных или общественных обязанностей в рабочее время и запрещает увольнение именно в связи с выполнением таких обязанностей.

В то же время в данном деле истец был уволен за нарушение условий контракта, которые не были связаны с выполнением обязанностей добровольца территориальной обороны. Кроме того, контракт добровольца территориальной обороны был заключен уже после того, как работник допустил нарушения условий трудового контракта.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Верховный Суд отменил постановление Запорожского апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

