Чиновник распространил информацию от имени юрлица: кто является надлежащим ответчиком по делам о защите чести и достоинства

Верховный Суд разъяснил, когда за слова должностного лица отвечает учреждение, а когда — он лично.

В делах о защите чести, достоинства и деловой репутации, если должностное или служебное лицо распространило информацию при исполнении должностных обязанностей и от имени юридического лица, надлежащим ответчиком является юридическое лицо, в котором оно работает. Если такое лицо выступало не от имени юридического лица и не при исполнении должностных обязанностей, надлежащим ответчиком является оно как физическое лицо.

6 апреля 2026 года Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу заместителя городского головы по градостроительству Львовского городского совета по делу по иску лица к должностному лицу о защите чести и достоинства и деловой репутации, взыскании морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что вопреки общепринятым правилам поведения в профессиональном общении заместитель городского головы по градостроительству Львовского городского совета нарушил установленные для должностных лиц органов местного самоуправления нормы и стандарты поведения и публично высказал в отношении лица суждения негативного характера, которые нарушили его личные неимущественные права как человека и адвоката, унизили его честь, достоинство, чем нанесли ущерб деловой репутации.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, удовлетворил иск, руководствуясь тем, что истец доказал факт распространения в отношении него негативной информации, унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию и причиняющей моральный вред.

ВС в составе ОП КГС не согласился с решениями судов предыдущих инстанций, судебные решения отменил и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска, отметив, что в делах о защите достоинства, чести и деловой репутации в случае распространения должностным или служебным лицом информации при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей по связанным с этим требованиям о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного физическому лицу вследствие нарушения его личного неимущественного права распространением такой информации, надлежащим ответчиком является юридическое лицо, в котором работает такое должностное или служебное лицо.

Учитывая, что рассмотрение дела может повлиять на права и обязанности этого лица, оно может быть привлечено к участию в деле в порядке, предусмотренном ст. 53 ГПК Украины.

Если должностное или служебное лицо выступает не от имени юридического лица и не при исполнении должностных (служебных) обязанностей, то надлежащим ответчиком является именно оно как физическое лицо.

ВС в составе ОП КГС отметил, что суды сделали ошибочный вывод об удовлетворении исковых требований, предъявленных к заместителю городского головы по градостроительству Львовского городского совета, который не наделен гражданской процессуальной дееспособностью и действовал как должностное лицо органа местного самоуправления.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 06 апреля 2026 года по делу № 461/8106/23 (производство № 61-16138сво24) можно ознакомиться по ссылке.

