Посадовець поширив інформацію від імені юрособи: хто є належним відповідачем у справах про захист честі та гідності

Верховний Суд роз’яснив, коли за слова посадовця відповідає установа, а коли — він особисто.

У справах про захист честі, гідності та ділової репутації, якщо посадова чи службова особа поширила інформацію при виконанні посадових обов’язків і від імені юридичної особи, належним відповідачем є юридична особа, в якій вона працює. Якщо така особа виступала не від імені юридичної особи і не при виконанні посадових обов’язків, належним відповідачем є вона як фізична особа.

6 квітня 2026 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу заступника міського голови з містобудування Львівської міської ради у справі за позовом особи до посадовця про захист честі і гідності та ділової репутації, стягнення моральної шкоди.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що всупереч загальноприйнятим правилам поведінки у професійному спілкуванні, заступник міського голови з містобудування Львівської міської ради порушив встановлені для посадових осіб органів місцевого самоврядування норми та стандарти поведінки і публічно висловив про особу судження негативного характеру, які порушили його особисті немайнові права як людини та адвоката, принизили його честь, гідність, чим завдав шкоду діловій репутації.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, задовольнив позов, керуючись тим, що позивач довів факт поширення щодо нього негативної інформації, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію та спричиняє моральну шкоду.

ВС у складі ОП КЦС не погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, судові рішення скасував та ухвалив нове рішення про відмову у задоволенні позову, зазначив, що у справах про захист гідності, честі та ділової репутації у разі поширення посадовою чи службовою особою інформації при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків, щодо пов’язаних із цим вимог про відшкодування майнової та (або) моральної шкоди, завданої фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права поширенням такої інформації, належним відповідачем є юридична особа, в якій працює така посадова чи службова особа.

Враховуючи, що розгляд справи може вплинути на права та обов’язки цієї особи, вона може бути залучена до участі у справі в порядку, передбаченому ст. 53 ЦПК України.

Якщо посадова чи службова особа виступає не від імені юридичної особи і не при виконанні посадових (службових) обов’язків, то належним відповідачем є саме вона як фізична особа.

ВС у складі ОП КЦС зазначив, що суди зробили помилковий висновок про задоволення позовних вимог пред’явлених до заступника міського голови з містобудування Львівської міської ради, який не наділений цивільною процесуальною дієздатністю та діяв як посадова особа органу місцевого самоврядування.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 06 квітня 2026 року у справі № 461/8106/23 (провадження № 61-16138сво24) можна ознайомитися за посиланням.

